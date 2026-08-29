A Federação Espanhola de Futebol anunciou a nomeação de Juan Martínez Munuera como árbitro da partida entre Real Madrid e Málaga, marcada para amanhã no estádio Santiago Bernabéu, pela LaLiga, ficando Daniel Jesús Trujillo encarregado da função de árbitro de vídeo assistente.
Martínez Munuera possui um vasto histórico com o Real Madrid, após ter apitado 40 partidas do clube na LaLiga, nas quais a equipe conquistou 26 vitórias, 9 empates e 5 derrotas.
Apesar disso, o nome do árbitro esteve associado a uma série de críticas por parte da torcida do Real Madrid e da diretoria do clube, que já havia apresentado uma queixa contra ele por causa do que constou em seu relatório sobre uma das partidas da temporada 2023-2024.
Martínez Munuera havia apitado a última partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada, contra o Athletic Bilbao, que terminou com a vitória da equipe merengue por 4 a 2.
Apesar da polêmica que cerca o árbitro, o Real Madrid não sofreu nenhuma derrota na LaLiga em seus domínios nas partidas apitadas por Martínez Munuera desde a temporada 2022-2023.
Em contrapartida, o árbitro espanhol apitou 12 partidas do Málaga na LaLiga, nas quais a equipe conquistou 5 vitórias, dois empates e 5 derrotas, sendo sua última partida com a equipe andaluza na temporada 2017-2018.
O confronto de amanhã traz uma lembrança anterior entre as duas equipes sob o comando de Martínez Munuera, após ter apitado a partida entre Real Madrid e Málaga na temporada 2013-2014, que terminou com a vitória da equipe merengue por 1 a 0 no estádio La Rosaleda.