Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

O Real Madrid já apresentou uma queixa contra ele: revelado o árbitro da partida entre Madrid e Málaga

Real Madrid x Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
Espanha

O Maki apitou 40 partidas

A Federação Espanhola de Futebol anunciou a nomeação de Juan Martínez Munuera como árbitro da partida entre Real Madrid e Málaga, marcada para amanhã no estádio Santiago Bernabéu, pela LaLiga, ficando Daniel Jesús Trujillo encarregado da função de árbitro de vídeo assistente.

Martínez Munuera possui um vasto histórico com o Real Madrid, após ter apitado 40 partidas do clube na LaLiga, nas quais a equipe conquistou 26 vitórias, 9 empates e 5 derrotas.

Apesar disso, o nome do árbitro esteve associado a uma série de críticas por parte da torcida do Real Madrid e da diretoria do clube, que já havia apresentado uma queixa contra ele por causa do que constou em seu relatório sobre uma das partidas da temporada 2023-2024.

Martínez Munuera havia apitado a última partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada, contra o Athletic Bilbao, que terminou com a vitória da equipe merengue por 4 a 2.

Apesar da polêmica que cerca o árbitro, o Real Madrid não sofreu nenhuma derrota na LaLiga em seus domínios nas partidas apitadas por Martínez Munuera desde a temporada 2022-2023.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL

Em contrapartida, o árbitro espanhol apitou 12 partidas do Málaga na LaLiga, nas quais a equipe conquistou 5 vitórias, dois empates e 5 derrotas, sendo sua última partida com a equipe andaluza na temporada 2017-2018.

O confronto de amanhã traz uma lembrança anterior entre as duas equipes sob o comando de Martínez Munuera, após ter apitado a partida entre Real Madrid e Málaga na temporada 2013-2014, que terminou com a vitória da equipe merengue por 1 a 0 no estádio La Rosaleda.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google