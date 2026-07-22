O Real Madrid ignora o pedido de Mourinho... e responsabiliza-o!

O meio-campo continua a ser uma grande fonte de preocupação para o Real Madrid nos últimos anos, sobretudo após a aposentadoria de Toni Kroos e a saída da dupla Casemiro e Luka Modric.

O clube merengue optou por um estilo de jogo mais atlético, contratando Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Fede Valverde no lugar de Kroos, Modric e Casemiro, mas essa estratégia revelou-se ineficaz, ao ponto de a utilização de Jude Bellingham numa posição mais recuada no ataque resultar apenas numa quebra no número de golos marcados pela equipa.

Por seu lado, o jornal "Mundo Deportivo" referiu que o problema do meio-campo continua por resolver, mesmo com a permanência de José Mourinho no comando técnico.

É verdade que o Real Madrid contratou Bernardo Silva, mas o treinador português insiste que precisa de um médio central para compensar aquilo que atualmente falta à equipa merengue.

Neste momento, o Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, ignora o pedido de Mourinho, e o motivo é que, a menos que saia um dos jogadores, mais concretamente Camavinga, não há espaço para qualquer outro jogador.

Além disso, há opiniões dentro do clube que consideram que a equipa possui um bom meio-campo e, apesar de admitirem que o desempenho não é totalmente perfeito, responsabilizam inteiramente Mourinho por encontrar a combinação que fará o meio-campo funcionar com eficiência.

O período de transferências ficou marcado pelo reforço do plantel merengue com as contratações de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, além das saídas de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos e Fran García.



