José Mourinho é o novo técnico do Real Madrid, conforme informou o Benfica na noite de terça-feira em um comunicado oficial no X. Já ficou claro que Marco Silva, ex-Fulham, será o sucessor de seu compatriota no clube de Lisboa.

O Benfica destaca no comunicado que o Real Madrid pagou a cláusula de rescisão contratual de quinze milhões de euros, o que permite a Mourinho deixar o clube mais cedo. O “Special One” tinha contrato na capital portuguesa até 30 de junho de 2027.

A expectativa é que Mourinho assine por três temporadas com o Real Madrid, clube onde já atuou como técnico anteriormente. O presidente Florentino Pérez já havia anunciado na semana passada que o experiente treinador retornaria ao gigante espanhol.

Mourinho esteve um ano no Benfica, clube que o contratou em 2025, vindo do Fenerbahçe. Ele viu o título nacional ir para o FC Porto, de Francesco Farioli. O Benfica terminou em terceiro lugar, a oito pontos do campeão.

A partir de hoje, Silva assume o comando do Benfica. O técnico de 48 anos decidiu recentemente deixar o Fulham sem custo de transferência, após cinco anos de serviço no oeste de Londres. Ele assina contrato de duas temporadas em Lisboa, com opção de renovação por mais um ano.

É uma contratação um tanto polêmica, pois Silva tem um passado no Sporting de Lisboa, o grande rival do Benfica. O sucessor de Mourinho já trabalhou anteriormente no Estoril, Watford, Everton e Olympiacos.