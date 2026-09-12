O Real Madrid tem ampla superioridade sobre seu visitante e vizinho Rayo Vallecano antes do confronto entre as duas equipes na noite deste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid, atual terceiro colocado, espera voltar ao caminho das vitórias hoje, depois de sofrer sua primeira derrota na temporada diante do Real Betis, na última sexta-feira.

Segundo as estatísticas da "Opta", o Real Madrid venceu 13 das últimas 14 partidas que disputou em casa contra o Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol, além de um único empate, sendo a única exceção a partida em que não conseguiu marcar e que terminou em 0 a 0, em novembro de 2023.

Nesses confrontos, o Real Madrid marcou 46 gols e sofreu 12 em suas redes.

Por sua vez, o Rayo Vallecano somou pontos em 6 das últimas 11 partidas contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, isso depois de perder os 17 jogos anteriores contra a equipe merengue na competição.

O Real Madrid perdeu dois dos últimos 6 confrontos de dérbi contra equipes da capital no Campeonato Espanhol, contra 3 vitórias e um empate, depois de não sofrer nenhuma derrota nos 12 dérbis de Madri anteriores na competição, com 6 vitórias e 6 empates.

Em contrapartida, o Rayo Vallecano conquistou a vitória em suas últimas duas partidas de dérbi, mas nunca havia conseguido 3 vitórias consecutivas nesses confrontos em toda a sua história na primeira divisão.

O Real Madrid sofreu derrota em uma de suas primeiras 4 partidas no Campeonato Espanhol da temporada pela primeira vez desde a temporada 2014-2015 sob o comando de Carlo Ancelotti, quando conquistou duas vitórias e sofreu duas derrotas.

A última vez em que o Real Madrid conquistou o título do Campeonato ao final da temporada, apesar de ter perdido uma de suas primeiras 4 partidas na competição, foi na temporada 2011-2012 sob o comando de José Mourinho, quando conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota.

O Rayo Vallecano marcou nas últimas 11 partidas do Campeonato Espanhol, com um total de 19 gols, sendo essa a mais longa sequência de jogos marcando gols da equipe na competição desde abril de 2016, quando marcou em 14 partidas consecutivas, nas quais fez 25 gols.

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Números ofensivos

O Real Madrid lidera todas as equipes do Campeonato Espanhol na temporada 2026-2027 em ataques que começam com a construção de jogadas, tendo executado 27 ataques desse tipo, além de finalizar 11 vezes em contra-ataques rápidos, o número mais alto da competição.

A equipe merengue também empata com Atlético de Madrid, Barcelona e Villarreal na liderança das equipes que mais finalizaram após recuperar a bola em zonas avançadas, com 8 finalizações.

Já o Rayo Vallecano desperdiçou 8 pontos de posições de vitória no Campeonato Espanhol durante a temporada 2026-2027, o maior número entre todas as equipes da competição nesta temporada.

Kylian Mbappé marcou 32 gols em 35 partidas que disputou em casa no Campeonato Espanhol, e o único que o supera em número de gols no estádio de sua equipe é Harry Kane, que marcou 36 gols nas cinco grandes ligas europeias desde sua primeira temporada com seu clube, em 2024-2025.

Em contrapartida, Sergio Camello marcou 10 gols em suas últimas 10 partidas no Campeonato Espanhol, o mesmo número de gols que havia marcado em suas 97 partidas anteriores na competição. E o único que o supera em número de gols marcados nas cinco grandes ligas europeias desde abril passado é Donyell Malen, que marcou 12 gols, enquanto Esteban Lepaul e Lassine Sinayoko também têm 10 gols cada.

Superioridade de Mourinho

José Mourinho conquistou a vitória em todas as suas quatro partidas anteriores contra o Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol, e o único aproveitamento perfeito de vitórias em todos os confrontos contra um número maior de partidas foi diante de Athletic Bilbao e Atlético de Madrid, com 6 partidas contra cada um.

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