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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

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O Real Madrid é o motivo? Olise prepara-se para deixar a sua casa em Munique

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M. Olise
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A estrela do Bayern de Munique rouba as atenções

O francês Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, tem estado no centro das atenções nos últimos tempos, sobretudo após o seu brilhantismo com a França no Mundial de 2026, a par do desejo do Real Madrid em contratá-lo.

Vários relatos da imprensa indicaram que o Real Madrid quer contratar Olise para o Santiago Bernabéu, de forma a formar uma dupla ofensiva formidável com o seu compatriota Kylian Mbappé, depois de ambos terem brilhado juntos pela França no Mundial.

Do outro lado, porém, o Bayern de Munique recusa abrir mão do jogador de 24 anos, considerando-o intocável no projeto do clube bávaro.

Numa nova evolução, o jornal alemão "Bild" noticiou que Olise vai deixar a sua casa na zona de Grünwald no final do próximo mês de agosto.

Olise possui uma casa de luxo com várias divisões, entre elas um ginásio, uma sala de cinema e uma zona de lazer equipada com sauna, jacúzi e piscina exterior.

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O jogador francês viveu nesta casa durante dois anos, situada a menos de 10 minutos de carro do centro de treinos do Bayern de Munique.

Mas parece que este passo não tem qualquer relação com uma possível transferência, uma vez que o jornal alemão esclareceu que o dono da casa, Jérôme Boateng, antigo jogador do Bayern de Munique, deseja vender o imóvel que comprou por 7,4 milhões de euros em 2016.

Boateng recebeu várias propostas para a compra da casa, cujo valor é de 11,5 milhões de euros, pelo que Olise terá de procurar uma nova casa nas próximas semanas.

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