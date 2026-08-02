O Real Madrid descobre uma nova arma diante da Fiorentina

O Real Madrid mostrou duas caras diferentes durante o empate por 2 a 2 com a Fiorentina, no último sábado, em seu primeiro teste amistoso de peso na preparação para a nova temporada, saindo na frente por dois gols antes de se contentar com o empate.

A partida marcou a boa atuação do atacante brasileiro Endrick, em sua primeira aparição após o retorno do Lyon francês, com direito a um gol, além da primeira participação do recém-chegado Carlos Espí.

O jornal espanhol "Marca"avaliou que o Real Madrid apresentou um primeiro tempo notável, refletindo as ideias do técnico José Mourinho, já que a equipe se mostrou organizada, combativa e pressionante, com uma aposta clara no roubo de bola e na saída rápida para o ataque.

Endrick marcou o primeiro gol com um chute forte após um passe de Güler, antes de Camavinga servir o jovem Ceria para o segundo gol, enquanto a Fiorentina diminuiu a diferença antes do fim do primeiro tempo.

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No segundo tempo, a partida mudou completamente, já que a Fiorentina impôs seu domínio desde o início e ameaçou o gol de Lunin mais de uma vez, antes de Moise Kean marcar o empate de cabeça logo após sua entrada, diante de uma queda evidente no desempenho do Real Madrid.

Mourinho, então, fez várias mudanças para retomar o controle, destacando-se a entrada de Espí no lugar de Endrick, além de dar a oportunidade a Yáñez após a saída de Dumfries.

O Real Madrid recuperou relativamente seu equilíbrio e por pouco não decidiu a partida nos últimos instantes, depois que Trent lançou um cruzamento preciso que Espí cabeceou por muito pouco para fora.

O relatório apontou que a ligação entre os passes aéreos de Trent e a capacidade de finalização de Espí pode se tornar uma das principais armas ofensivas do Real Madrid na próxima temporada, enquanto as substituições sucessivas de ambos os lados enfraqueceram o ritmo da partida até o apito final.