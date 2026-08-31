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O Real Madrid define sua posição sobre negociações de última hora

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O Real Madrid definiu sua posição sobre a realização de novas contratações nos instantes finais, antes do fechamento da janela de transferências de verão.

De acordo com o site Tribuna, citando o renomado jornalista José Félix Díaz, o Real Madrid não fará novas contratações neste verão.

Essa decisão vem apesar de o clube merengue continuar sendo associado à contratação de novos reforços para o meio-campo e para a posição de zagueiro central.

O Real Madrid estudava a possibilidade de acrescentar mais um meio-campista e um zagueiro canhoto para o centro da defesa, tendo Alessandro Bastoni sido apontado anteriormente como alvo preferencial para reforçar a defesa merengue.

Mas nenhuma das duas posições será reforçada antes do prazo final da janela de transferências.

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O Real Madrid já concretizou várias grandes contratações neste verão, entre elas Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Yan Diomandé.

Diomandé se tornou a contratação mais cara da história do clube após chegar em uma operação que pode atingir o valor de 140 milhões de euros.

O clube merengue também concluiu a contratação do meio-campista de 19 anos, Sergio Martínez, vindo do Racing Santander, embora se espere que, inicialmente, ele continue seu desenvolvimento no Castilla.

O Real Madrid ainda pode registrar algumas saídas antes do fechamento da janela, já que Eduardo Camavinga atraiu o interesse de clubes da Premier League, mas até agora resistiu à ideia de deixar o clube, enquanto Raúl Asencio também foi colocado à venda, embora ainda esteja hesitante em deixar a Espanha.

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