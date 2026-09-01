O Real Madrid aguarda o que pode acontecer no último dia da janela de transferências, diante da ausência de intenção de fechar qualquer nova contratação a menos que ela seja precedida pela saída de algum dos jogadores, cenário que até o momento não é esperado.

O clima indica que o dia será tranquilo nos escritórios do clube no estádio Santiago Bernabéu, mantendo-se o estado de alerta à espera de qualquer surpresa nas últimas horas, já que qualquer movimento inesperado pode alterar o plano do clube, enquanto o cenário mais provável continua sendo a manutenção da situação como está.

Segundo o jornal espanhol "As", as atenções estão voltadas principalmente para Raúl Asencio e Eduardo Camavinga, apesar da diferença entre as situações de cada um, já que os dois jogadores compartilham um ponto fundamental: o desejo de permanecer no Real Madrid.

No caso de Raúl Asencio, a ideia de emprestá-lo foi apresentada ao clube, o que não aconteceu com Eduardo Camavinga.

A saída deste último sempre foi vista como uma oportunidade de obter um grande retorno financeiro, a fim de garantir liquidez e capacidade de manobra, e por isso se repetiu ao longo das semanas que o clube não abriria mão dele de forma alguma, e que sua saída só ocorreria mediante um valor não inferior a 70 milhões de euros, diante da ausência de qualquer oferta nesse patamar.

Outras opções

A janela de transferências do Real Madrid pode registrar certa movimentação caso chegue durante o dia uma oferta com essas características, o que poderia levar à abertura de novas conversas com os jogadores e, talvez, a uma mudança em sua posição.

Essa sequência de acontecimentos parece pouco provável, mas o Real Madrid também não descarta que haja movimentações envolvendo Ferland Mendy, embora o clube acredite que não chegarão ofertas por ele, especialmente diante de sua contínua lesão.

Portanto, há situações para as quais o clube mantém a porta aberta, sem ignorar o cenário que é quase certo.

Endrick parece caminhar para a permanência, depois de José Mourinho tê-lo informado de seu desejo de contar com ele, garantindo que está em seus planos.

Apesar do clima tranquilo no último dia do mercado, um certo número de funcionários dos escritórios do Real Madrid em Chamartín permanecerá até depois da meia-noite, à espera de eventuais ligações.



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