O quinteto de ouro de Mourinho: pilares intocáveis no Real Madrid

O português José Mourinho define com clareza a lista de jogadores que considera inegociáveis, e não é preciso uma longa análise para descobrir quem são: basta olhar para o time titular do Real Madrid desde o início da temporada.

Mbappé, Vinícius, Bellingham, Valverde e Courtois são, até agora, os cinco únicos jogadores que começaram todas as seis partidas oficiais sob o comando do treinador português, formando assim os pilares fundamentais sobre os quais Mourinho constrói o novo projeto do Real Madrid.

Cinco nomes e cinco funções diferentes, mas o denominador comum entre eles é a confiança absoluta do treinador português, que deu prioridade a esse quinteto desde o início da temporada, num momento em que os contornos de sua equipe começaram a se definir com mais clareza.

Para ser sincero, os cinco jogadores sempre ocuparam um lugar especial no elenco do Real Madrid, e raramente um deles começava uma partida importante no banco de reservas. Mas a situação na temporada passada, praticamente na mesma fase, era um pouco diferente.

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Jude Bellingham ainda se recuperava de uma lesão no ombro, enquanto Vinícius Júnior alternava entre começar como titular e ficar no banco de reservas, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

Já com Mourinho, as coisas correram de forma mais tranquila, sem recaídas ou grandes surpresas, e o resultado foram cinco vitórias em seis partidas, com uma clara dependência do quinteto que passou a representar a espinha dorsal da equipe.

Mourinho não se limitou a lhes dar confiança; ele também reposicionou alguns deles da maneira que acredita servir melhor à equipe, o que ficou evidente nas novas funções que vários desses jogadores assumiram.

Mbappé, a máquina de gols

Kylian Mbappé lidera esse quinteto em termos de desempenho e números, depois de começar a temporada de forma ofensiva impressionante, marcando sete gols em apenas seis partidas.

Essa média de gols excepcional abre caminho para que o francês alcance números expressivos com a camisa do Real Madrid, pois, se mantiver o nível atual, pode chegar à marca de 100 gols pelo clube em apenas duas temporadas, faltando-lhe apenas mais sete gols para atingir esse número.

E não há dúvida de que Cristiano Ronaldo, que representa um exemplo impossível de ignorar para Mbappé, está presente nas contas do atacante francês. O astro português conseguiu chegar a esse número em sua terceira temporada com o Real Madrid, enquanto parece que Mbappé marcou o dia 2 de novembro em seu calendário como a data em que pretende igualar o recorde de gols de seu ídolo.

E, diante de seu início atual, parece que Mbappé vive uma de suas melhores fases desde que chegou à capital espanhola, o que explica seu lugar especial nas contas de Mourinho.

Vinícius, à espera da explosão

Do outro lado, seu parceiro no ataque, Vinícius Júnior, ainda aguarda recuperar o seu melhor nível.

O brasileiro marcou apenas um gol no campeonato, além de três assistências, e não apresentou até agora a clareza ofensiva habitual, já que o toque final e a precisão diante do gol continuam distantes do nível que a torcida do Real Madrid está acostumada a ver dele.

Mas há um outro aspecto no desempenho de Vinícius que começou a chamar a atenção e que talvez tenha para Mourinho uma importância não menor do que os gols e as assistências.

Na partida contra a Inter de Milão, o brasileiro demonstrou grande empenho na parte defensiva e conseguiu recuperar a bola nove vezes, um número que nenhum atacante do Real Madrid alcançava havia mais de uma década. E é justamente aqui que aparece a influência de Mourinho, que quer que Vinícius seja mais completo e que sua contribuição não se limite a criar perigo ofensivo.

O treinador português já avisou que Vinícius voltará com força, e talvez esse comprometimento tático e o trabalho coletivo sejam o caminho de que o jogador precisa para recuperar a sua melhor versão.

Bellingham, de volta ao lugar certo

Já Jude Bellingham provou mais uma vez que é um jogador do qual não se pode abrir mão, depois de se tornar um dos elementos mais destacados do Real Madrid desde que voltou a jogar. O astro inglês foi um dos jogadores de maior destaque no período recente, após marcar sete gols na Copa do Mundo, confirmando novamente sua capacidade de fazer a diferença quando se movimenta nas zonas ofensivas, especialmente atrás do atacante.

E esse é justamente o papel ao qual Mourinho o trouxe de volta. Estava claro que o treinador português não queria que Bellingham jogasse na posição de duplo lateral-esquerdo, uma função que o desgastava e o afastava das zonas onde ele pode representar o maior perigo, sobretudo a área e seus arredores.

Por isso, Mourinho o devolveu ao lugar que lhe dá maior liberdade para avançar e se movimentar entre as linhas, algo que começou a se refletir em seus números e em seu desempenho. Ao longo das seis primeiras partidas, Bellingham marcou três gols e deu duas assistências, oferecendo lampejos de seu nível extraordinário, aquele que apresentou durante a temporada 2023-2024, quando se transformou em um dos maiores astros do Real Madrid.

Valverde, a força de que Mourinho precisa

Federico Valverde parece mais feliz novamente, depois de ter desaparecido por completo o vestígio do período em que foi obrigado a jogar na posição de lateral, um capítulo temporário de sua carreira que Mourinho não pensou em dar continuidade.

O uruguaio também deixou de aparecer na ponta, tornando-se parte fundamental da dupla de volantes, uma função que dá à equipe muita força física e capacidade de resistência.

Valverde não é necessariamente o jogador mais talentoso do ponto de vista técnico no meio-campo, mas Mourinho não lhe pede para desempenhar esse papel, porque a responsabilidade pela construção de jogo e pelas qualidades técnicas recai mais sobre seus parceiros, Tchouaméni e Bernardo Silva.

A tarefa de Valverde consiste em fornecer força física, marcação, correria constante e capacidade de cobrir espaços, além da personalidade de liderança de que a equipe precisa no meio-campo. Por isso, sua presença passou a ser fundamental nas contas de Mourinho, mesmo quando os demais nomes ao seu redor mudam.

Courtois, o goleiro acostumado a salvar o Real Madrid

E a conversa sobre o quinteto de Mourinho não estaria completa sem Thibaut Courtois, que continuou desempenhando seu papel habitual debaixo das traves e apareceu em diversas ocasiões como um dos motivos mais importantes para o Real Madrid seguir vivo nas partidas.

O brilho do goleiro belga pode parecer algo habitual para a torcida do Real Madrid, mas continua sendo decisivo cada vez que ele aparece. Courtois brilhou de forma notável diante da Inter de Milão e depois voltou à cena com defesas importantes que salvaram sua equipe durante os momentos de pressão contra o Rayo Vallecano.

Ainda assim, manter a meta invicta continua sendo um problema para o Real Madrid, e é um problema cuja responsabilidade não pode ser atribuída apenas ao goleiro, porque a organização defensiva é uma responsabilidade coletiva.

A equipe só manteve a meta invicta uma única vez, e foi diante do Málaga, o que revela que o verdadeiro desafio vai além de Courtois e alcança todo o sistema defensivo.

O goleiro faz a sua parte, mas proteger o gol do Real Madrid exige o esforço de todos os jogadores, algo que Mourinho sabe muito bem.

5 jogadores, o projeto de Mourinho começa por aqui

No fim das contas, o quadro parece claro diante de José Mourinho. Cinco jogadores passaram a representar a espinha dorsal do novo Real Madrid: Mbappé, Vinícius, Bellingham, Valverde e Courtois.

Cada um deles tem uma função diferente, e cada um tem uma tarefa definida dentro do sistema do treinador português, mas o elo entre eles é a confiança que Mourinho lhes deu desde o início.

A temporada ainda é longa, e é certo que virão mudanças, e surgirá a necessidade de rodízio e de dar descanso a alguns elementos com a sucessão das partidas, mas o treinador parece já ter definido a identidade de seus jogadores titulares.

E, olhando para o início e para os resultados que o Real Madrid alcançou, parece que Mourinho sabe muito bem como aproveitar sua confiança nesse quinteto e como construir ao redor dele uma equipe que reúna uma mistura de força, experiência, velocidade e capacidade de fazer a diferença.

Apenas cinco jogadores começaram todas as seis partidas, mas seu impacto vai além da simples presença no time, pois representam, até agora, os primeiros contornos do Real Madrid que Mourinho quer conduzir rumo à disputa por títulos.