O que é o Peace Prize, "prêmio da paz" da Fifa que vai ser entregue no sorteio da Copa do Mundo?

Milhões de torcedores de olho no sorteio da Copa de 2026

No dia 5 de dezembro, milhões de fãs de futebol ao redor do mundo vão acompanhar o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em Washington, D.C.

É o evento que vai definir como as seleções classificadas serão distribuídas nos grupos do maior espetáculo esportivo do planeta, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Mas, desta vez, o sorteio não será apenas sobre futebol.

Pela primeira vez, a Fifa vai apresentar um novo prêmio durante a cerimônia: o “FIFA Peace Prize – Football Unites the World”, uma homenagem anual para pessoas que atuam de forma extraordinária em prol da paz.

O que é o Prêmio da Paz da Fifa?

A Fifa criou um prêmio totalmente novo, o Prêmio da Paz, para reconhecer indivíduos que promovem união, diálogo e harmonia pelo mundo.

O premiado será alguém que realizou “ações excepcionais e extraordinárias pela paz” e “uniu pessoas ao redor do planeta”. O primeiro vencedor será anunciado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, no dia 5 de dezembro, durante o sorteio em Washington.

Em comunicado, Infantino afirmou:

“Em um mundo cada vez mais dividido, é fundamental reconhecer aqueles que trabalham para encerrar conflitos e aproximar pessoas.”

Ele reforçou ainda que o futebol “representa paz” e que o prêmio valorizará o esforço de quem inspira esperança para as próximas gerações.

Quem pode receber o Prêmio da Paz da Fifa?

Até agora, a FIFA não explicou como será feita a escolha do vencedor.

Não há detalhes sobre critérios, processo de indicação, participação de federações ou torcedores, nem sobre quem fará parte do painel de seleção. Nada foi divulgado oficialmente.

O que se sabe é que a cerimônia promete ser de grande repercussão.

O presidente Donald Trump deve comparecer ao evento — ele é o atual presidente do Kennedy Center — e tem uma relação próxima com Infantino. Os dois se encontraram várias vezes desde que EUA, Canadá e México venceram a candidatura para sediar a Copa, em 2018.

Por isso, circulam rumores nos bastidores de que Trump pode ser o primeiro vencedor do prêmio. Ele tem usado a Copa de 2026 não só como destaque de seu segundo mandato, mas também como peça-chave das comemorações dos 250 anos da independência dos EUA.

Trump não venceu o Nobel da Paz deste ano, apesar de alegar ter contribuído para o encerramento de oito conflitos desde sua volta à Casa Branca.

Quando começa a Copa do Mundo de 2026?

A Copa de 2026 vai começar no dia 11 de junho de 2026 e terminar em 19 de julho.

O torneio volta ao tradicional calendário de junho e julho, diferente de 2022, que precisou ser disputada no fim do ano para evitar o calor extremo do verão no Catar.