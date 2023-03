O que o Vasco precisa para se classificar às semifinais do Campeonato Carioca

A equipe está na terceira posição do Campeonato Carioca, com 17 pontos em nove partidas

Apesar de um começo instável de temporada sob o comando de Maurício Barbieri, o Vasco ocupa o terceiro lugar do Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, com 17 pontos. Porém, com duas rodadas restantes desta primeira fase, a briga por três vagas ainda continua em aberto, já que quatro equipes seguem com a mesma pontuação.

O Vasco, por sua vez, vem de vitória, por 4 a 1, diante do Boavista, ajudando a somar pontos na tabela. Mesmo assim, com duas rodadas a jogar, a equipe terá um clássico contra o Flamengo, atual líder da tabela, com 23 pontos, na próxima rodada, marcado para este domingo (5), no Maracanã.

O ideal seria o Vasco conquistar, pelo menos, um ponto para só depender de si na última rodada contra o Bangu, no dia 8 de março, em São Januário e, assim, encerrar essa fase do torneio rumo às semifinais do Campeonato Carioca.

Com 12 reforços nessa nova era da SAF, a equipe conseguiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Trem por 4 a 0. Agora, aguarda o vencedor de Tuntum e ABC.