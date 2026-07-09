O que o Marrocos tem a ver com isso? Estrela da Espanha: “Sonho em marcar um gol de bicicleta na final contra Messi”

Gavi, estrela da seleção espanhola, recusou-se a entrar no tom de subestimação diante da Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em declarações publicadas pelo jornal *Marca*, Gavi disse: “Não gosto de falar sobre a Espanha ser considerada a principal favorita ao título; a seleção da Bélgica tem jogadores excelentes, assim como aconteceu com a Portugal”.

Ele acrescentou: “Temos que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e, se fizermos isso, as coisas certamente correrão bem. O mais importante agora é vencer a Bélgica”.

Quando questionado sobre qual time prefere enfrentar na próxima fase, França ou Marrocos, ele respondeu: “Ambas são grandes seleções, mas eu escolheria o Marrocos, porque foi quem nos eliminou na Copa do Mundo do Catar”.

E enfatizou: “Vim para cá para ganhar a Copa do Mundo. O técnico me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Todos nós queremos jogar mais, mas o que realmente importa é ganhar a Copa do Mundo. E ele sabe que pode contar comigo para qualquer coisa que precisar”.

Sobre seu desejo de ser decisivo no restante do torneio, ele comentou: “É claro que espero ser um jogador importante na Copa do Mundo”.

Ele destacou: “Sonho em marcar o gol da conquista do título. Sempre sonhei em marcar um gol de bicicleta na final da Copa do Mundo. São apenas sonhos, e espero que se realizem. Quanto ao adversário? Gostaria que fosse a Argentina por causa do Messi, mas, desde que cheguemos à final, não importa quem seja o adversário”.

E concluiu: “Sou um jogador que se destaca pelo entusiasmo e pela intensidade, e todos sabem disso. É natural que alguns dos meus companheiros fiquem irritados comigo às vezes. Mas sempre tento pensar no bem da equipe, quer eu entre em campo ou não”.