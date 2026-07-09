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O que o Marrocos tem a ver com isso? Estrela da Espanha: “Sonho em marcar um gol de bicicleta na final contra Messi”

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
França x Marrocos
França
Marrocos
Gavi
L. Messi
Argentina
Espanha
Marrocos

Gavi, estrela da seleção espanhola, recusou-se a entrar no tom de subestimação diante da Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Em declarações publicadas pelo jornal *Marca*, Gavi disse: “Não gosto de falar sobre a Espanha ser considerada a principal favorita ao título; a seleção da Bélgica tem jogadores excelentes, assim como aconteceu com a Portugal”.

Ele acrescentou: “Temos que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e, se fizermos isso, as coisas certamente correrão bem. O mais importante agora é vencer a Bélgica”.

Quando questionado sobre qual time prefere enfrentar na próxima fase, França ou Marrocos, ele respondeu: “Ambas são grandes seleções, mas eu escolheria o Marrocos, porque foi quem nos eliminou na Copa do Mundo do Catar”.

E enfatizou: “Vim para cá para ganhar a Copa do Mundo. O técnico me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Todos nós queremos jogar mais, mas o que realmente importa é ganhar a Copa do Mundo. E ele sabe que pode contar comigo para qualquer coisa que precisar”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Bélgica crest
Bélgica
BÉL

Sobre seu desejo de ser decisivo no restante do torneio, ele comentou: “É claro que espero ser um jogador importante na Copa do Mundo”.

Ele destacou: “Sonho em marcar o gol da conquista do título. Sempre sonhei em marcar um gol de bicicleta na final da Copa do Mundo. São apenas sonhos, e espero que se realizem. Quanto ao adversário? Gostaria que fosse a Argentina por causa do Messi, mas, desde que cheguemos à final, não importa quem seja o adversário”.

E concluiu: “Sou um jogador que se destaca pelo entusiasmo e pela intensidade, e todos sabem disso. É natural que alguns dos meus companheiros fiquem irritados comigo às vezes. Mas sempre tento pensar no bem da equipe, quer eu entre em campo ou não”.

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