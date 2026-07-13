O que isso tem a ver com 2030? Infantino envia uma mensagem impactante ao Marrocos

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, enviou uma mensagem à seleção do Marrocos, após sua excelente trajetória na Copa do Mundo de 2026.

A trajetória dos Leões do Atlante na Copa do Mundo chegou ao fim nas quartas de final, após a derrota por 2 a 0 para a seleção francesa.

Infantino escreveu, em sua conta no Instagram, uma mensagem para a seleção marroquina, na qual disse: “Sua trajetória foi repleta de momentos maravilhosos, e vocês proporcionaram muita alegria ao seu país, apaixonado pelo futebol”.

E acrescentou: “Os dez gols que marcaram neste torneio — o maior número de gols já marcado por vocês em uma única edição da Copa do Mundo — ajudaram a torná-los a primeira seleção africana a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo em duas ocasiões”.

O presidente da FIFA destacou: “Como sempre, foi um prazer recebê-los, e estamos ansiosos para recebê-los novamente e desfrutar de sua hospitalidade e cordialidade em 2030”.

O Marrocos sediará a Copa do Mundo de 2030, em organização conjunta com a Espanha e Portugal.

A seleção marroquina terminou em segundo lugar no Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, com 7 pontos, após empatar com o Brasil e vencer a Escócia e o Haiti.

Nas oitavas de final, o Marrocos conseguiu superar a Holanda nos pênaltis, antes de vencer o Canadá por 3 a 0 nas quartas de final, sendo então eliminado pela França nas semifinais.