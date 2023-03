O que interessa pra seleção brasileira contra o Marrocos

O histórico do Brasil mostra que, em média, metade dos jogadores da primeira convocação de um ciclo acabam na lista final do Mundial seguinte

O primeiro jogo da seleção brasileira após uma Copa do Mundo não costuma gerar grandes emoções. Afinal de contas, a comparação mais próxima é exatamente com todo o turbilhão de emoções que só um Mundial é capaz de proporcionar. Neste sábado (25), o Brasil entra em campo pela primeira vez desde a queda nas quartas de final para a Croácia. Muitas são as mudanças, a começar pela ausência de um treinador após a saída de Tite. Ramón Menezes será o interino no amistoso contra o Marrocos. Mas o que neste duelo, o primeiro de muitos até 2026, interessa de verdade para quem acompanha a seleção brasileira?

A resposta é rápida: a chance de renovação em peças que decepcionaram nos últimos anos de seleção brasileira. Se as laterais e o meio-campo, especialmente este, deixaram a desejar nas Copas do Mundo mais recentes, é bom ficar de olho em quem pode ganhar espaço nestes setores no ciclo que se inicia. A lista de Ramón Menezes tem dez estreantes. Alguns – como Raphael Veiga e Rony – estarão acima dos 30 anos em 2026. Mas a convocação contra o Marrocos também está recheada de jovens com potencial de crescimento muito grande nos próximos anos.

Três deles são meio-campistas: João Gomes, Andrey Santos e André. Será que em quatro anos algum deles conseguirá ser o “camisa 8” que tanto tem feito falta à seleção brasileira? Para a lateral-direita, vale ficar atento em Arthur, campeão sul-americano sub-20, caso o jovem do América-MG tenha alguma chance. A disputa pela camisa 9 também promete ser interessante: além de Richarlison, cortado por lesão e titular no Qatar, não faltam candidatos. Pedro, do Flamengo, costuma agradar, mas Yuri Alberto, do Corinthians, foi o convocado. E ainda há Vitor Roque, projeto de estrela já comparado a Ronaldo Fenômeno que brilhou na premiação NXGN 2023.

O histórico do Brasil após a conquista do Penta, em 2002, mostra que, em média, metade dos jogadores chamados na primeira convocação de um ciclo acabam na lista final do Mundial seguinte. Alguns são jogadores experientes, claro, mas é certo que outros serão caras novas... e a história deles pode começar a ser escrita já contra o Marrocos.