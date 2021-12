O que foi a Copa dos Campeões 1937, que o Atlético quer reconhecer como título brasileiro?

O Atlético-MG nem deixou a poeira baixar pela conquista de seu segundo título brasileiroa da história e já está querendo o terceiro. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, disse em entrevista ao canal Breno Galante, no YouTube, que entrou com um pedido na Confederação Brasileira de Futebol para que o título da Copa dos Campeões de 1931 seja reconhecido com mais um Campeonato Brasileiro na estante dos mineiros.

Se a piada dos rivais sobre a falta de um bicampeonato nacional do Atlético-MG caiu por terra com a conquista do Brasileirão 2021, o Galo já está se mobilizando para conquistar o tri. Isso mesmo, o clube entrou com um pedido na CBF para que a entidade, assim como fez em outros casos, reconheça um antigo título - o da Copa dos Campeões de 1937 -, como um Campeonato Brasileiro.

“Fizemos um trabalho e apresentamos à CBF para que ela reconheça (o título brasileiro do Atlético de 1937), como reconheceu de outros clubes.", disse Sérgio Coelho, presidente do clube mineiro. "Temos esperança de que isso possa acontecer, mas depende da CBF. A parte que dependia do Atlético foi feita, comprovando jogos, as matérias que saíram na época nos jornais. Então a CBF vai analisar e estamos otimistas que isso possa dar certo. E tendo a aprovação da CBF, nós vamos comemorar esse título, sim, como os demais clubes comemoraram".

A premissa do Galo é o fato de que em 2010 Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Fluminense tiveram conquistas da Taça Brasil e Robertão, torneios realizados antes de 1971, quando começou o Brasileirão, reconhecidos como equivalentes.

O que é a Copa dos Campeões de 1937?

O título que o Atlético-MG quer que seja reconhecido como Campeonato Brasileiro se refere à Copa dos Campeões, torneio organizado pela extinta FBF (Federação Brasileira de Football).

Na ocasião, como campeão mineiro, o Galo se juntou a outros cinco campeões estaduais de 1936 (​​Fluminense, Rio Branco, Portuguesa, Liga da Marinha e Aliança) para a disputa deste torneio oficial, que acabou vencendo.