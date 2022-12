O que falta para o Grêmio anunciar Luis Suárez como reforço?

Atacante uruguaio sinalizou positivamente para um acerto com o Tricolor nos últimos dias

Em busca de reforços para a nova temporada, o Grêmio tem negociações avançadas com o atacante uruguaio Luis Suárez, que disputou a Copa do Mundo do Qatar, para atuar na equipe gaúcha em 2023. Apesar de tratar o negócio com otimismo, as partes ainda seguem em negociação.

Após uma reunião nesta semana, o atacante sinalizou positivamente para a oferta do Grêmio, conforme revelou o Uol, para prosseguir com um acordo com a equipe. Agora, a negociação caminha para aparar arestas contratuais, de salário, bônus e tempo de contrato.

Apesar da diretoria do Grêmio querer anunciar o jogador como um "presente de Natal" aos torcedores, é possível que os detalhes burocráticos atrasem o anúncio oficial do jogador de 35 anos. Isto porque, além da negociação sobre valores com o atacante, a equipe deve contar com ajuda de parceiros para bancar a contratação de Suárez, o que pode atrasar o presente para a torcida.

Luis Suárez acertou sua volta ao futebol sul-americano para atuar por seis meses no Nacional, do Uruguai, e facilitar sua preparação para a disputa da Copa do Mundo, do Qatar. Na equipe, o atacante atuou por 16 partidas, marcando oito gols e conquistando o Campeonato Uruguaio em seu retorno.

Na Copa do Mundo, porém, o jogador não marcou nenhum gol nas três partidas que disputou e viu sua equipe ser eliminada ainda na fase de grupos.