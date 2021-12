O que falta para o Botafogo virar oficialmente uma SAF?

A expectativa dos torcedores do Botafogo para que o clube carioca vire oficialmente uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), ou seja, um clube empresa, é grande. No entanto, ainda faltam alguns passos para que o processo se concretize.

Até o momento - 27 de dezembro de 2021 -, o passo completado foi a assinatura do contrato não-vinculante entre Botafogo e Eagle Holdings, empresa que vai passar a ser dona do clube. De agora em diante, antes da SAF ser oficializada, ainda deve-se completar algumas etapas.

Neste primeiro momento, que é de praxe para fusões e aquisições de grandes empresas, foi assinado um contrato não vinculante, uma espécie de "pré-contrato'', sem tantas especificações do negócio envolvendo o Botafogo e a empresa do americano John Textor, que assinou o termo dizendo aceitar as condições já determinadas pelo clube, mas ainda não se comprometendo com a compra. Ou seja, por enquanto, são poucas as informações do contrato, que por enquanto é apenas uma base e não a forma como vai ser finalizado.

Os próximos passos são criação e assinatura de um contrato vinculante - que deve acontecer na próxima semana -, bem detalhado, seguido do processo de diligência do clube. Este terceiro passo, um dos mais demorados por envolver a checagem de uma série de documentos, deve levar cerca de 60 dias para ser finalizada.

Todo o contrato e todo o processo de aquisição do Botafogo deve ser aprovado pela Assembléia Geral do clube. A tendência, segundo o ge.com, é que a proposta chegue à mesa do Conselho Deliberativo na próxima semana a fim de ser votada o quanto antes para os trâmites andarem.

Uma vez que o contrato vinculante estiver assinado mais informações sobre a transação vão ser divulgadas. Entre os mais importantes para o torcedor, estão as questões envolvendo valores - a princípio, segundo o contrato não vinculante, a Eagle Holdings deve pagar 400 milhões de reais por sua parte no clube, que não pode ser superior a 90%, uma vez que 10%tem que seguir com o Botafogo - e pagamento das dívidas do clube.