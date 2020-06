O que falta para o Bayern ser campeão da Bundesliga 19-20?

Após vencer o Bayer Leverkusen, time bávaro ficou muito próximo do oitavo título consecutivo

A voltou cercada de expectativas por ser a primeira grande liga europeia a ser retomada em meio à pandemia do novo coronavírus e porque havia um certo equilíbrio na disputa pelo título. Na ocasião, o de Munique liderava com quatro pontos de vantagem para o e cinco para o .

Só que bastou a bola rolar para o Bayern mostrar que a taça deve seguir o caminho da Baviera pelo oitavo ano consecutivo. De lá para cá, a equipe do técnico Hansi Flick enfileirou cinco triunfos seguidos - inclusive no confronto direto contra o Dortmund, fora de casa. A taça ficou ainda mais perto depois da vitória por 4 a 2 de virada sobre o , neste sábado, e pode já ser garantida no próximo final de semana.

Contagem regressiva para o título

O novo resultado positivo fez o Bayern alcançar os 70 pontos. Ainda sonham com o título o Dortmund, que bateu o Hertha Berlin em casa e soma 63, e o RB Leipzig, que não passou de um empate com o lanterna Paderborn em casa e tem 59.

Restam apenas quatro rodadas para o fim da Bundesliga e, portanto, os dois concorrentes dos bávaros podem somar no máximo 12 pontos. Desta maneira, o Bayern pode ser campeão já na próxima rodada se vencer o Borussia Monchengladbach em Munique e o Dortmund perder para o Fortuna Dusseldorf fora de casa.

Até um empate do Borussia aliado a uma vitória do Bayern faria os bávaros serem os campeões virtuais - a equipe de Dortmund precisaria tirar uma diferença enorme de saldo nas rodadas restantes, além, é claro, de torcer para o rival perder todos os jogos.

Ao Leizpig, que chegou a liderar esta Bundesliga, só resta vencer todos os jogos e torcer para o Bayern perder todos, além de também secar o Dortmund, que tem quatro pontos a mais. A equipe será a primeira a entrar em campo na 31ª rodada - contra o , fora de casa, sexta-feira, às 15h30 (de Brasília).

O Dortmund, por sua vez, encara o Dusseldorf às 10h30 de sábado. Desta maneira, o Bayern entra em campo três horas mais tarde contra o Monchengladbach já sabendo se será possível garantir o título já com três rodadas de antecipação.

Se a combinação não acontecer, o Bayern terá a segunda chance de ficar com a taça na rodada seguinte, dia 16 de junho, terça-feira, quando visita o ameaçado . Um dia depois, o Dortmund recebe o .



De qualquer forma, se não quiser depender de ninguém, o Bayern garante o octa com duas vitórias nas quatro rodadas restantes - ou mesmo com uma vitória e três empates. Pelo visto a rotina está mantida na .

Próximos jogos do Bayern