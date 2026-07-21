O internacional egípcio Omar Marmoush enfrenta um cenário de incerteza quanto ao seu futuro no Manchester City, depois de um relatório o ter incluído na lista de jogadores que poderão deixar o clube durante o atual mercado de transferências de verão, no âmbito de um plano de reformulação da equipa.

O portal The Athletic referiu que o City poderá assistir à saída de vários dos seus jogadores de destaque neste verão, mantendo-se as dúvidas sobre o futuro de vários nomes no plantel principal.

O relatório explicou que o espanhol Rodri continua a ser um dos maiores pontos de interrogação, uma vez que resta apenas um ano no seu contrato e ainda não demonstrou uma vontade clara de assinar um novo vínculo, apesar das expectativas de que as negociações sejam retomadas após o final do Mundial.

Acrescentou que Mateo Kovacic, James Trafford e Nico Gonzalez são dos principais candidatos à saída, enquanto Savinho desperta o interesse do Tottenham e poderá também partir.

O relatório indicou que o futuro de Marmoush e do holandês Tijjani Reijnders continua por definir, ao passo que o Real Madrid mantém o acompanhamento ao defesa português Rúben Dias.

Referiu ainda que Calvin Phillips e Jack Grealish estarão disponíveis para transferência caso o Manchester City receba propostas adequadas.

Segundo o The Athletic, estas movimentações inserem-se nos esforços do clube para reestruturar o seu plantel com vista à nova temporada, com a possibilidade de realizar mudanças alargadas na lista da equipa.

Leia também: Rodri e Real Madrid... a bola está no campo de Pérez

Leia também... Vídeo: o lance mais importante na final do Mundial... o que disse Yamal a Messi?