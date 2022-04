O que é tipster? Vantagens e desvantagens

Hoje você vai entender o que é um tipster. Como vivem? Do que se alimentam? Quais as vantagens e desvantagens de contar com esse tipo de serviço?

Pra começar o assunto, precisamos responder à pergunta "o que é um tipster?" Dica em inglês chama "tip" e o cara que dá dicas é um tipster. No caso, é um especialista em apostas que dá dicas mastigadas pra você decidir onde investir o seu dinheiro.

Geralmente os tipsters vendem palpites de mercados das apostas esportivas por uma assinatura semanal ou mensal. A maioria dos tipsters trabalha no mercado 1x2, ou match odds como você preferir, ou também no mercado de correct score, que é o resultado exato da partida.

Mas com a proliferação do mercado das apostas esportivas, hoje há tipsters para todos os mercados e todos os esportes disponíveis.

Aí você pergunta: "vale a pena pagar pelo serviço de um tipster?" E a resposta é "depende".

Se você quer ser um profissional das apostas, dedicar tempo e energia para estudar, entender as oscilações do mercado, pesquisar odds e decidir sozinho as suas estratégias e investimentos, não vale a pena pagar um tipster.

Mas se você não tem tempo para se dedicar, para estudar ou até mesmo para montar uma estratégia, aí sim vale a pena contratar um serviço de tipster que vai ajudar você a investir onde for mais interessante

Como você já sabe, o mercado das apostas está aquecido e abrindo muitas oportunidades para muitas pessoas, e muitas vezes, alguém vai lá, começa a fazer umas apostas e com menos de 2 meses de mercado sai vendendo serviço de tipster como se fosse um especialista.

Isso é normal, faz parte do crescimento do mercado, mas fique atento!

Pra te ajudar, eu vou passar quatro dicas para você não errar na hora de escolher o seu tipster: