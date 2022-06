O que é a RedBird Capital, nova dona do Milan?

O fundo norte-americano de Gerry Cardinale assume o Milão por um valor de 1,2 bilhão de euros; confira os detalhes

O Milan anunciou nesta quarta-feira (1), a venda do clube para a RedBird Capital Partners, fundo norte-americano comandado por Gerry Cardinale, por 1,2 bilhões de euros (cerca de R$ 61 bilhões na cotação atual), depois de uma longa busca por um comprador.

A Elliot Management Corporation, antiga dona, estava à frente do time desde 2018 e, ainda, deve ficar com uma participação minoritária nas ações do clube e de representantes no conselho.

Com o acordo, as duas empresas devem trabalhar juntas para dar sequência ao projeto do time em um primeiro momento. Além disso, o Milan confirmou que os novos donos serão ligados ao clube já neste verão europeu, com o objetivo de finalizar a aquisição até setembro.

As ambições dos novos donos permanecem idênticas aos da Elliott, conforme dito ao site oficial do Milan. Em um comunicado, a empresa disse: "A prioridade para RedBird é continuar trabalhando com a área esportiva e a direção do clube para dar continuidade ao caminho do Milan, visando o retorno ao topo do futebol mundial."

🚨 COMUNICADO



A RedBird Capital Partners entrou em acordo com a Elliott Advisors para adquirir o AC Milan. A transição de propriedade ocorrerá durante o verão europeu, com conclusão prevista até setembro de 2022.



Mais informações (🇬🇧)➡️ https://t.co/Ajp2wuNQOF#SempreMilan pic.twitter.com/ekOVfhSQEV — AC Milan BR (@acmilanbr) June 1, 2022

"A combinação de sucessos em campo, aquisição de novos jogadores e estratégia de desenvolvimento e gerenciamento comercial global de classe mundial, combinados com a experiência da RedBird na liderança e desenvolvimento de franquias esportivas internacionais, garantirão um futuro ainda mais brilhante para a lendária história do AC Milan", afirmou a empresa.

Abaixo, a GOAL detalha a RedBird Capital Partners.

O que é a RedBird Capital Partners?

Fundada em 2014, por Gerry Cardinale, ex-sócio e líder de investimentos da Private Equity, a RedBird Capital Partners agora administra 4,5 bilhões de dólares em capital. O fundo de investimentos atua em diversos setores, como esportes, serviços financeiros, tecnologia, mídia e telecomunicações.

Um projeto que não se limita a um setor e que tem uma estratégia clara. O método de investimento prevê a distribuição de capital com base no crescimento econômico ao longo do tempo, com retornos maiores do que a operação tradicional vinculada à aquisição de uma empresa por meio da exploração de sua capacidade de empréstimo, a chamada "compra alavancada".

Dessa forma, a empresa privada foca no desenvolvimento de outras companhias, oferecendo estratégias para alcançar um alto grau de qualidade. No futebol, é parceira minoritária na gestão da Fenway Sport Group, dona do Liverpool, e do FC Toulouse, onde comprou 85% das ações, em 2020, após promoção para a Ligue 1.

Além do futebol, a empresa tem participações no Boston Red Socks, do beisebol, no Pittsburg Penguins, no hóquei no gelo, e na Dream Sport, plataforma esportiva especializada em críquete.

O que muda no Milan com a nova direção?

A reestruturação do Milan vem pouco mais de uma semana após o 19º triunfo do Scudetto sob o comando do técnico Stefano Pioli. O Milan conquistou seu primeiro título da Serie A desde 2010/11 após uma vitória na última rodada sobre o Sassuolo.

Com o investimento, espera-se que Pioli, técnico da equipe, trabalhe com os novos donos para a próxima temporada, principalmente na busca por algumas novas contratações, já que a RedBird está preparada para investir pesado no elenco do time italiano.