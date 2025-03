O que os campeões fizeram no ano seguinte da conquista do Brasileirão nos últimos cinco anos

A GOAL te mostra o desempenho dos clubes campeões do Campeonato Brasileiro no ano seguinte

Ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A é uma missão complicada. Manter o alto nível na temporada seguinte, então, é um desafio ainda maior. Nos últimos cinco anos, somente Flamengo, em 2019 e 2020, e Palmeiras, em 2022 e 2023, conseguiram defender o título com sucesso, conquistando o bicampeonato de forma consecutiva e ampliando suas coleções de troféus.

Mas como foi o desempenho dos outros campeões recentes na busca pelo bi? Pensando nisso, mostramos o que aconteceu com os vencedores do Brasileirão no ano seguinte à conquista. Será que o Botafogo conseguirá brigar pela taça em 2025?

Flamengo - 2019

*campeão em 2020

O campeão do Brasileirão 2019 entrou em 2020 com a missão de manter sua hegemonia no futebol brasileiro. Em uma temporada atípica, marcada pela pandemia de Covid-19 e estádios vazios, o Flamengo enfrentou desafios inesperados, mas seguiu firme na briga pelo título. A disputa foi acirrada até a última rodada, quando o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo no Morumbi, mas acabou beneficiado pelo empate sem gols entre Internacional e Corinthians. Com isso, garantiu o bicampeonato consecutivo, conquistando sua sétima taça da Série A.

Flamengo - 2020

*vice-campeão em 2021

O Flamengo até tentou conquistar mais um título do Brasileirão, mas terminou na vice-colocação em 2021, vendo o Atlético Mineiro encerrar um jejum de 50 anos sem a taça. Com uma campanha dominante, o Galo confirmou o título com duas rodadas de antecedência, após uma virada épica por 3 a 2 sobre o Bahia na Fonte Nova, em jogo atrasado da 32ª rodada.

Atlético-MG - 2021

*sétimo colocado em 2022

Na defesa do título, o Atlético-MG não conseguiu manter o forte desempenho da temporada anterior, quando havia conquistado o Brasileirão e a Copa do Brasil. Com oscilações ao longo do campeonato, o Galo terminou a edição de 2022 apenas na sétima colocação, longe da briga pelo bicampeonato. Enquanto isso, o Palmeiras fez uma campanha dominante e confirmou sua 11ª taça do Campeonato Brasileiro com três rodadas de antecedência, sem precisar entrar em campo, graças à derrota do Internacional para o América-MG.

Palmeiras - 2022

*campeão em 2023

O Palmeiras conseguiu manter seu alto nível e conquistou o bicampeonato brasileiro em 2023. A disputa pelo título foi acirrada até a última rodada, mas o Verdão garantiu a taça com um empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Com a campanha sólida, o clube alviverde chegou ao seu 12º título nacional, ampliando sua hegemonia no futebol brasileiro.

Palmeiras - 2023

*vice-campeão em 2024

Na temporada seguinte, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato ao ver o Botafogo quebrar um longo jejum e conquistar o Brasileirão após 29 anos. A equipe carioca garantiu a taça na última rodada com uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Rio de Janeiro, coroando uma campanha histórica.

O título do Botafogo veio pouco depois da conquista inédita da Libertadores, colocando o clube em um seleto grupo de times brasileiros que venceram as duas competições na mesma temporada.

Botafogo - 2024

*na disputa em 2025

O Botafogo entra em 2025 na defesa do título brasileiro, embalado pela histórica temporada anterior, em que conquistou o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano. A equipe carioca tentará repetir o feito, mas enfrentará desafios como a pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

