Onde assistir a Cruzeiro x Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil

Clássico nesta quinta-feira (11) marca o primeiro jogo das quartas de final no Mineirão

Alerta de jogão! Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do , e entram em campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Mineirão. O segundo e decisivo jogo está marcado para o dia 17, no Independência. Quem passar enfrenta ou , pela semifinal da competição. A partida será transmitida pelo canal Sportv e Premiere (exceto para o estado de Minas Gerais). Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 11 de julho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal Sportv. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Com mais de 47 mil ingressos vendidos, a terá o apoio de sua torcida para construir uma boa vantagem antes de decidir a classificação no Independência.

Inovando na interação com os fãs, o atacante Sassá escondeu um par de ingressos em um ponto de ônibus. O sortudo poderá ficar e ir acompanhar.

Provável escalação:

ATLÉTICO-MG

Para o clássico, o técnico Rodrigo Santana vai manter a base do time do Atlético que vinha jogando antes da pausa para a . Isso quer dizer que o trio de meia-atacantes, formado por Luan, Cazares e Chará vai continuar na equipe titular. Com eles juntos, o alvinegro tem 61,5% de aproveitamento na temporada 2019.

Provável escalação: