O que o Flamengo precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Sem critério de gol fora de casa, Rubro-Negro precisa apenas de uma vitória simples no Maracanã

A bola voltou a rolar após a paralisação para a . Na noite da última quarta-feira (10), o cumpriu o seu primeiro compromisso de julho, com a estreia do técnico Jorge Jesus.

Na Arena da Baixada, o Rubro-Negro ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Athletico-PR pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do , e agora decide a classificação para a semifinal em casa.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Como não há o critério de gol fora de casa, caso aconteça um novo empate, a disputa vai para os pênaltis. Quem vencer o jogo se classifica.

CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL