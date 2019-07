O que o Inter precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Após ser derrotado por 1 a 0, Colorado precisa vencer por dois gols de diferença na próxima quarta-feira (17)

Aproveitando o fator casa, o Palmeiras saiu na frente do Internacional na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do . No Allianz Parque, a equipe comandada por Felipão venceu os gaúchos por 1 a 0, com gol de Zé Rafael.

Desta forma, o joga por um empate no confronto da volta das quartas de final, marcado para a próxima quarta-feira (17), no Beira-Rio. Do outro lado, o precisa de uma vitória por dois gols de diferença (não há o critério do gol fora de casa) para ficar com a vaga. O triunfo do Inter por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre e .

