A partida entre Al-Nasr e Al-Najma teve um momento polêmico após o fim do primeiro tempo, no confronto disputado entre as duas equipes nesta sexta-feira, válida pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

O primeiro tempo terminou com o “Al-Alamy” na frente por dois gols marcados por Abdullah Al-Hamdan aos 8 minutos do segundo tempo e Sadio Mané aos 9 minutos do segundo tempo, contra um gol do Al-Najma, marcado por Rakan Rajeh Al-Talehi aos 44 minutos.

O técnico português do Al-Nassr, Jorge Jesus, dirigiu-se diretamente a Mohammed Al-Aql, jogador do Al-Najma, e entrou com ele em uma discussão acalorada e forte.

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De acordo com o que foi observado, Jesus não esperou muito após o apito de fim do primeiro tempo, mas dirigiu-se imediatamente a Al-Aql e envolveu-se com ele em uma discussão acalorada, em uma cena que atraiu a atenção dos espectadores e das câmeras dentro do túnel ou da área de descanso.

Essa discussão ocorre no contexto de uma partida importante, refletindo a tensão natural que prevalece em encontros de grande envergadura na Liga Saudita, seja em relação a orientações técnicas, discussões sobre decisões arbitrais ou questões táticas delicadas.