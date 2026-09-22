"O que aconteceu mudou tudo": confissões surpreendentes de Gavi

Gavi não vive a atual temporada como titular permanente do Barcelona, mas segue merecendo grande confiança do treinador Hansi Flick, que o apoia e conta com ele em seus planos, enquanto o jogador andaluz continua trabalhando para conquistar o maior número possível de minutos em campo diante da forte concorrência dentro da equipe.

Em entrevista à revista "Men's Health", Gavi, de 22 anos, falou sobre sua situação atual no Barcelona e sobre como mudou sua forma de lidar com a pressão em comparação com seus primeiros anos, afirmando: "Agora há uma pressão muito maior do que quando eu tinha 17 anos. Naquela época, eu não tinha consciência de onde estava. Quanto mais novo eu era, mais aproveitava o futebol".

Apesar da pouca idade, Gavi passou por diversas experiências difíceis, com destaque para as lesões que o afastaram dos gramados por longos períodos, mas ele considera que essa fase o ajudou a adquirir uma dose maior de paciência e maturidade.

Disse o jogador do Barcelona: "Talvez eu não fosse paciente no passado, mas agora sou mais paciente. Quando estava lesionado, tinha que cumprir as etapas e traçar objetivos. Também foi útil aprender outras coisas além do futebol. Agora posso dizer que cuido de mim mesmo muito melhor do que quando comecei minha carreira profissional".

Gavi fala sobre seu joelho

Apesar de não atuar como titular em todas as partidas, Gavi garante que ainda precisa cuidar do joelho que o afastou dos gramados por quase uma temporada inteira, ressaltando a necessidade de não relaxar no trato com ele.

E explicou: "Meu joelho tem que estar sempre forte, jogue eu ou não. Não posso relaxar, porque a lesão pode acontecer a qualquer momento".

Gavi também falou sobre o papel que sua família desempenhou durante o período de lesão, afirmando: "Me isolei com minha família, e isso me ajudou muito".

Gavi elogia Lamine Yamal

Gavi também dedicou um elogio especial a seu companheiro no Barcelona, Lamine Yamal, afirmando que o talento dele não aparece apenas durante as partidas, mas se destaca ainda mais durante os treinos.

E disse: "Esse jogador é muito habilidoso em campo, mas surpreende ainda mais nos treinos. Só desejo que continue evoluindo. Ele tem consciência de seu potencial; pode ser um dos melhores de todos os tempos".

E acrescentou: "Vejo-o forte mentalmente, e isso é o mais importante no fim das contas. Ele sabe o que quer, e ainda tem um longo futuro no futebol pela frente. Precisa seguir nesse ritmo diariamente, porque o presente é o mais importante, e todos vão observá-lo de perto todos os dias".