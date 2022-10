O que aconteceu com o Twitter do Palmeiras?

A conta do Alviverde na rede social caiu e moveu preocupações e ironias

Um problema inesperado aconteceu com a conta oficial de Twitter do Palmeiras nesta terça-feira (11). Durante a noite, a página do clube na rede social passou a ficar sem imagens e absolutamente em branco a não ser pela mensagem: “Essa conta não existe”.

Este tipo de mensagem acontece quando uma conta é bloqueada. As outras contas do Palmeiras não fazem ainda menção ao acontecido, tampouco faz o site oficial do clube.

Através do próprio Twitter, o “sumiço” do Palmeiras nas redes sociais gerou preocupação dos torcedores alviverdes – preocupados e ávidos por saberem das novidades – e ironias por parte de torcidas adversárias.

De acordo com o Lance!, o Palmeiras já esperava que sua conta caísse nesta terça-feira e descarta ter sido alvo de hackers. O clube deve se pronunciar nesta quarta-feira (12).