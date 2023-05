Jogador precisou ser levado ao hospital após sofrer um mal-estar aos 24 minutos do primeiro tempo

Durante a partida entre Cuiabá e Coritiba, o jogador Kaio César, da equipe paranaense, desmaiou em campo e precisou ser levado de ambulância para o hospital aos 24 minutos do primeiro tempo. A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, aconteceu na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

Pelas imagens da partida, é possível ver o jogador de 19 anos fazendo gestos ao banco de reservas do Coritiba, antes de levar as mãos ao rosto e desmaiar no gramado da Arena. Antes disso, o camisa 37 fez uma jogada até a linha de fundo, mas acabou retornando trotando ao campo de defesa.

Após desabar no gramado, a arbitragem solicitou a entrada da ambulância, enquanto seus companheiros de profissão tiraram a camisa para abanar o jogador. O jovem foi rapidamente atendido pela equipe médica do Coritiba e, prontamente, levado à ambulância.

Kaio Cesar foi conduzido de ambulância já consciente ao Hospital Santa Rosa, que fica a cerca de oito minutos de distância do estádio.

Ainda no sábado (27), o Coritiba divulgou que o jogador teve apenas um mal-estar, sem maiores problemas cínicos. Durante a transmissão da partida, foi destacado o forte calor que fazia em Mato Grosso, que chegou a registrar 29 graus no início da partida.

Já neste domingo (28), o Coxa voltou às redes sociais para atualizar o caso do atleta.

"Após criteriosas avaliações hospitalares o atleta Kaio César encontra-se bem, todos seus exames não demonstraram irregularidades. Por precauções médicas o jogador continuará o acompanhamento e as avaliações em Curitiba", lê-se no comunicado oficial do clube paranaense.

Caso não haja nenhuma complicação nos próximos dias, o jogador deve ser reincorporado normalmente ao elenco nos treinamentos.

O próximo compromisso do Coritiba é contra o Palmeiras. O duelo acontece no domingo, 4 de junho, às 18h30, no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão.