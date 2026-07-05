O que aconteceu com Ancelotti? Reação inesperada após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo

O choque causado pela eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026 não se limitou ao resultado da partida contra a Noruega, mas se estendeu ao que aconteceu logo em seguida, depois que o técnico italiano Carlo Ancelotti tomou uma atitude inesperada que suscitou muitos questionamentos, em sua primeira reação após a eliminação da “Seleção” da Copa do Mundo.

Erling Haaland liderou a seleção da Noruega a uma vitória importante sobre o Brasil por 2 a 1, na noite de domingo, na partida que enfrentou as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A rede “The Touchline” revelou que Carlo Ancelotti não compareceu à área mista para dar declarações à imprensa após a partida, embora estivesse previsto que ele aparecesse diante dos meios de comunicação, tendo ido diretamente para o vestiário após o apito final.

A rede acrescentou que Davide Ancelotti, assistente técnico e filho do técnico da seleção brasileira, foi quem compareceu à área mista no lugar do pai para lidar com a imprensa após a dolorosa eliminação do torneio.

A partida contou com um desempenho notável do astro norueguês Erling Haaland, que abriu o placar aos 80 minutos, após receber um cruzamento preciso pela esquerda e mandá-lo para o fundo da rede com uma cabeçada forte que acertou o canto esquerdo do gol do goleiro Alisson Becker.

O atacante da Noruega não se contentou com esse gol e voltou aos 89 minutos para garantir a vantagem de sua seleção, após disparar um chute fulminante de fora da área que se alojou à esquerda de Alisson, marcando seu segundo gol e o segundo de sua equipe.

Nos acréscimos, o reserva Neymar conseguiu diminuir a diferença para o Brasil em um pênalti aos 100 minutos, ao chutar com precisão à esquerda do goleiro; no entanto, seu gol não foi suficiente para evitar a eliminação da “Seleção” do torneio.

Com essa vitória, a seleção norueguesa garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará o vencedor do aguardado confronto entre México e Inglaterra, marcado para o final da manhã desta segunda-feira.