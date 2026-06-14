O que a Espanha tem a ver com isso? Dupla marroquina entra para a história da Copa do Mundo

A dupla marroquina Ibrahim Diaz e Ismail Saibari entrou para a história das finais da Copa do Mundo após o confronto dos Leões do Atlas contra o Brasil.

O empate em 1 a 1 entre Marrocos e o Brasil foi decidido após Sibari marcar o gol da vantagem para os Leões do Atlas, a partir de um passe de Diaz, enquanto Vinícius Júnior empatou para a Seleção.

A conta “Mr. Sheeb”, especializada em estatísticas, informou que o gol de Sibari contra o Brasil, com assistência de Diaz, entrou para a história da Copa do Mundo.

E continuou: “É a quarta vez na história da Copa do Mundo que uma seleção marca um gol contra o Brasil com uma dupla em que tanto o criador do gol quanto o artilheiro nasceram na Espanha, e é a primeira vez que os dois jogadores não representam a seleção espanhola”.

Ibrahim Díaz nasceu em Málaga, enquanto Ismail Saibari nasceu na cidade de Terrassa, na província de Barcelona.