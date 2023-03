O que é o NXGN? Vencedores passados, NXGN Nine e tudo o que você precisa saber sobre o prêmio

Tudo o que você precisa saber sobre a premiação definitiva das maiores promessas do futebol mundial

Quem vai ser a próxima grande estrela no futebol? De onde virá o próximo Lionel Messi? Veremos algum dia outro jogador como Cristiano Ronaldo? Estas são perguntas que ocupam e enchem os fãs de futebol em todo o mundo.

As jovens promessas - os melhores jovens talentos que existem - intrigam e entusiasmam os torcedores, com muitos se interessando profundamente pela forma como a carreira de um jovem promissor pode vir a revelar-se. É disso que se trata o NXGN.

A GOAL traz-lhe tudo o que precisa de saber sobre o prestigioso prêmio, vencedores anteriores e muito mais.

O que é o NXGN?

O NXGN é uma lista dos melhores jovens jogadores com 19 anos ou menos no futebol para uma determinada época. Criada em 2016, a categoria NXGN masculina apresenta os 50 melhores jogadores de futebol, com o jogador no topo da lista coroado o vencedor entre 2016-2022. A edição feminina da NXGN foi estabelecida em 2020, e cresceu de uma lista de 10 jogadoras para 25 em 2023.

Como é decidida a lista do NXGN?

Os jogadores das listas da NXGN são decididos por especialistas em futebol de todo o mundo, liderados pelos especialistas em futebol juvenil da NXGN, que monitoram as melhores jovens promessas do futebol durante todo o ano.

O que é o NXGN Nine?

Em 2023, em vez de serem um vencedor da NXGN para cada lista, em vez disso serão nove: O NXGN Nine. Estes nove jogadores são considerados como talentos de elite que têm potencial para continuar e se tornarem jogadores de classe mundial à medida que continuam a desenvolver-se. Cada um deles recebe um prêmio do NXGN para marcar a sua realização.

Os vencedores passados do NXGN

Você pode ver abaixo os vencedores masculinos e femininos da NXGN desde 2016:

Os vencedores do NXGN - futebol masculino

Ano Vencedor Segundo colocado Terceiro colocado 2016 Youri Tielemans Breel Embolo Gianluigi Donnarumma 2017 Gianluigi Donnarumma Kylian Mbappe Christian Pulisic 2018 Justin Kluivert Gianluigi Donnarumma Vinicius Jr 2019 Jadon Sancho Vinicius Jr Callum Hudson-Odoi. 2020 Rodrygo Ansu Fati Mason Greenwood 2021 Ansu Fati Eduardo Camavinga Gio Reyna 2022 Jude Bellingham Florian Wirtz Gavi

Youri Tielemans ganhou o prêmio inaugural do NXGN em 2016. No ano seguinte, Donnarumma venceu o título NXGN, com Kylian Mbappe e Christian Pulisic ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Justin Kluivert foi o vencedor do NXGN de 2018, com Donnarumma em segundo lugar, enquanto Vinicius Jr. ficou em terceiro. Em 2019, o inglês Jadon Sancho venceu o NXGN, com Vinicius Jr e Callum Hudson-Odoi completando os três primeiros.

As vencedoras do NXGN - futebol feminino

Ano Vencedora Segunda colocada Third 2020 Lena Oberdorf Jordyn Huitema Claudia Pina 2021 Hanna Bennison Nikita Tromp Alison Gonzalez 2022 Melchie Dumornay Mary Fowler Haley Bugeja

Lena Oberdorf foi a vencedora do primeiro prêmio NXGN feminino em 2020, com Jordyn Huitema e Claudia Pina completando o pódio. A jovem sueca Hanna Bennison venceu no ano seguinte em 2021, enquanto a estrela do Haiti Melchie Dumornay foi coroada vencedora da NXGN em 2022.