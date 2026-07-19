O PSV quer impedir a saída do craque e terá que abrir os cofres

O PSV está fazendo de tudo para manter Mauro Júnior no clube, segundo informa Rik Elfrink, em nome do Eindhovens Dagblad. O contrato do brasileiro prevê uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros.

A diretoria do PSV teme, portanto, uma saída e está disposta a ir longe para retirar essa cláusula do contrato. A equipe de gestão de Mauro está aberta a essa possibilidade, mas quer uma compensação por isso.

Elfrink fala de “uma quantia considerável”. Resta saber até que ponto os dirigentes de Eindhoven concordarão com isso. “O PSV está disposto a ceder parcialmente, mas com certa razoabilidade e equidade.”

É preciso agir com rapidez nas negociações, pois, entretanto, há outros interessados na disputa. O Fenerbahçe pretende intensificar as conversas com Mauro, enquanto uma transferência para o FC Porto também parecia praticamente fechada anteriormente.

“Outros clubes ainda podem dificultar a vida do PSV para manter Mauro Júnior”, observa também Elfrink. “O que talvez seja animador para seus torcedores é que o agente do brasileiro esteve em Eindhoven no sábado e que recentemente voltaram a discutir seu contrato e, sobretudo, a consolidação desse vínculo.”

Nos próximos dias, veremos até que ponto é realista a permanência de Mauro. “Mauro Júnior é muito importante para o clube e a diretoria quer muito mantê-lo, mas tudo tem, naturalmente, um preço”, é o que se diz. “Sem dúvida, a história continua.”