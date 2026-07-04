O PSV está bem encaminhado para trazer Sven Mijnans para Eindhoven. Segundo o jornal *De Telegraaf*, a transferência do meio-campista de 26 anos do AZ está em estágio avançado, e os dois clubes estão tentando fechar o negócio já neste fim de semana.

Um indício importante disso veio no sábado, de Alkmaar. O AZ deixou Mijnans fora da convocação para o amistoso contra o AA Gent, pois a transferência do meio-campista está em fase avançada. De acordo com o especialista em PSV, Jeroen Kapteijns, trata-se da transferência para o PSV, enquanto os clubes estão atualmente em negociações.

O PSV vem buscando a contratação de Mijnans há algum tempo. O clube de Eindhoven também queria contratá-lo na temporada passada e, na época, fez uma oferta de mais de dez milhões de euros, mas o AZ não quis deixar o meio-campista sair.

O interesse não desapareceu depois disso. No início desta semana, Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, já havia informado que o PSV voltou a se empenhar na contratação de Mijnans, embora houvesse também forte concorrência internacional.

Assim, o Como e a Juventus, da Itália, bem como o RB Leipzig, foram citados como clubes interessados. Segundo Elfrink, especialmente o Como e a Juventus pareciam ser concorrentes sérios pela contratação do meia, que, de acordo com o Transfermarkt, tem um valor de mercado de quinze milhões de euros.

Após a vitória do PSV sobre o Royal Antwerp em um amistoso, o técnico Peter Bosz foi questionado no sábado sobre a possível contratação de Mijnans. O treinador não quis se pronunciar sobre as negociações, mas expressou seu apreço pelo meio-campista do AZ.

“Acho que o Sven é um bom jogador”, disse Bosz. “Além disso, as perguntas sobre questões de transferência devem ser dirigidas ao Earnest Stewart. Não vou me intrometer nisso.”

Mijnans deve ser o sucessor de Ismael Saibari no PSV, que foi vendido ao Bayern de Munique por um valor recorde durante a Copa do Mundo.