O PSV esclarece a situação de Myron Boadu e encontra uma nova solução para Adamo Nagalo

O contrato de Myron Boadu expirou no final de junho, o que significa que o atacante está agora sem vínculo. Durante a pré-temporada do PSV, ele treinou e participou dos jogos, mas, em entrevista ao Eindhovens Dagblad, o diretor Earnest Stewart esclareceu sua situação futura.

Em fevereiro, a transferência de Ricardo Pepi não deu certo. No momento, há poucas novidades em torno do americano, conta Stewart. “Ainda não conversei pessoalmente com o Pepi durante as férias dele, mas ele disse em algum lugar que quer ficar aqui. Isso é ótimo, pois ele é um excelente atacante.”

Além disso, o time de Eindhoven conta com Alassane Pléa, que sofreu uma grave lesão no joelho na última temporada. O atacante ainda está se recuperando. “Vamos acompanhar de perto a situação dele nas próximas semanas.”

Além de Pepi e Pléa, o PSV também contou com Myron Boadu na última temporada. O atacante de 25 anos veio do AS Monaco e assinou um contrato de um ano com opção de renovação por mais uma temporada.

“No momento, não está nos planos incluir Myron Boadu no elenco. Também não posso me comprometer com isso. No entanto, ele pode manter sua forma física conosco e, eventualmente, procurar outro clube. Não podemos ter três jogadores em cada posição e, às vezes, resolvemos as coisas dentro do nosso próprio elenco”, afirmou o diretor do PSV.

Transferências fracassadas

Stewart viu duas transferências fracassarem na semana passada. Adamo Nagalo e Armando Obispo viram suas transferências para o Çorum FK e o RC Lens, respectivamente, irem por água abaixo.

Para Nagalo, parece que já há um novo plano em jogo. O Konyaspor quer contratá-lo novamente por empréstimo. Na última temporada, o zagueiro já jogou pelo clube turco por empréstimo a partir da pausa de inverno.