Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano e o jornal espanhol Marca , Real e Leipzig chegaram a um acordo no domingo à noite para uma transferência. Assim, o costa-marfinense de 19 anos custará mais de 100 milhões de euros. O valor exato ainda não está claro. Mais recentemente, dizia-se que o Leipzig pediria 150 milhões. De qualquer forma, Diomande deverá voar para Madrid esta semana para assinar um contrato já negociado até 2031.

Até ao fim, o jogador também foi associado ao Paris Saint-Germain. No entanto, os franceses retiraram-se da corrida no domingo, com uma declaração contundente, publicada por vários meios de comunicação como a Sky ou a Marca .

Nela lê-se: "O PSG retirou oficialmente esta noite o seu interesse em Yan Diomande, bem como as propostas. O valor de transferência exigido e as pretensões salariais eram totalmente desproporcionados. O PSG não vai abdicar dos seus princípios de gestão financeira racional, nem de uma estrutura equilibrada do plantel."

Diomande transferiu-se para o Leipzig em 2025 por 20 milhões de euros

Diomande também foi associado ao Manchester City e ao Liverpool. A sua agora iminente transferência para o Real deverá, de resto, pôr fim a todos os debates sobre um alegado interesse dos merengues em Michael Olise, do Bayern Munique.

Diomande transferiu-se no verão passado do CD Leganes para o Leipzig por 20 milhões de euros e assinou contrato até 2030. Em 46 jogos em todas as competições, somou 15 golos e 11 assistências.

No Mundial, Diomande foi titular da Costa do Marfim. Em quatro jogos no torneio, registou uma assistência e chamou a atenção com boas exibições. Os costa-marfinenses foram eliminados por pouco nos 16 avos de final, com uma derrota por 2-1 frente à Noruega.



