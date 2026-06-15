O problema da estreia continua a assombrar a Espanha na Copa do Mundo

A seleção espanhola voltou a sofrer com o complexo da estreia em Copas do Mundo nas últimas edições.

Isso aconteceu depois que a La Roja caiu na armadilha do empate contra Cabo Verde, nesta segunda-feira, na primeira rodada da disputa do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

A rede de estatísticas “Squawka” escreveu em sua conta no “X”: “A Espanha não conseguiu vencer em sua estreia na Copa do Mundo quatro vezes nas últimas cinco participações”.

E acrescentou: “A Espanha perdeu na edição de 2010 por 1 a 0 para a Suíça, e também foi derrotada por 5 a 1 pela Holanda na Copa do Mundo de 2014”.

E continuou: “A Espanha empatou em 3 a 3 com a Portugal em sua primeira partida na Copa do Mundo de 2018, enquanto venceu a Costa Rica por 7 a 0 na última Copa do Mundo no Catar, antes de empatar sem gols com Cabo Verde na edição atual”.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, desde que a Espanha marcou seu último gol na Copa do Mundo contra o Japão na edição de 2022, os jogadores da La Roja chutaram 49 vezes e completaram 2.500 passes na Copa do Mundo sem balançar as redes.

E acrescentou: “A Espanha chutou 27 vezes contra o gol de Cabo Verde, o maior número em uma partida da Copa do Mundo desde 1966 (também 27 chutes contra o Paraguai na edição de 1998)”.