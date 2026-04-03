O principal responsável... O Real Madrid lança uma acusação chocante contra Alonso

O Real Madrid vem sofrendo muito com lesões nesta temporada, o que pode afetar o time, agora que a temporada entra em sua fase decisiva.

Nesse sentido, o jornal espanhol “As” informou hoje, sexta-feira, que o Real Madrid considera que a causa da grande quantidade de lesões que atingiram a equipe nesta temporada é o planejamento imperfeito durante a gestão do ex-técnico Xabi Alonso, período em que o Merengue sofreu um aumento significativo e preocupante no número de baixas.

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E o jornal madrilenho destacou, em reportagem anterior, que, quando Alonso assumiu o comando do Real, o preparador físico António Bentos foi marginalizado e colocado em uma função administrativa de escritório, o que levou a uma mudança na forma de preparação e na carga de treino, além de um claro declínio na condição física da equipe, especialmente no segundo tempo, com aumento das lesões musculares e do cansaço.

A condição física era um tema quente dentro do clube real. O retorno parcial de Bentos, durante a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, foi um sinal claro de insatisfação, assim como o retorno de Niko Mijic à supervisão médica, na tentativa de estancar o sangramento.

O jornal "AS" considerou que a melhora na forma física de jogadores como Valverde e Vinícius se deve à correção do mau planejamento anterior, após a nomeação de Álvaro Arbeloa e o retorno de Bento com plenos poderes, embora haja um sentimento interno de "tempo perdido".