O jovem zagueiro alemão Mikael Baza, de 16 anos, chegou ao Barcelona vindo do Hamburgo e vai assinar um contrato válido até 2029 com o Barça.

O Barcelona planeja desenvolvê-lo na academia La Masia antes de integrá-lo ao time principal.

O Barcelona chegou a um acordo definitivo com o Hamburgo para a contratação de Baza, o jovem zagueiro alemão de 16 anos, considerado um dos maiores talentos defensivos de sua geração.

Florian Plettenberg, jornalista da "Sky Sport", informou que o negócio foi concluído e que o jogador vai se juntar oficialmente às fileiras do Barcelona.

De acordo com Plettenberg, o exame médico e a assinatura do contrato estão marcados para amanhã, terça-feira. Baza vai se comprometer a permanecer no Barcelona até 2029.

Este movimento faz parte da estratégia do clube de contratar jovens talentos promissores. O plano para Baza prevê, inicialmente, dar continuidade ao seu desenvolvimento dentro da estrutura da academia de base, jogando pelo Barcelona Atlètic e pela equipe de juniores (sub-19), com a possibilidade de chegar, no fim das contas, ao time principal.

Baza é um zagueiro central de 16 anos e chamou a atenção de vários clubes graças às suas habilidades e ao seu potencial.

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Sua chegada faz parte da busca do Barcelona por um jovem zagueiro central canhoto, com capacidade de jogar pelo time principal no futuro.

O clube catalão já tinha colocado o jogador na mira durante a atual janela de transferências. Na verdade, seu nome apareceu entre as opções estudadas pelo diretor esportivo Deco para reforçar essa posição após a saída de Álvaro Cortés do clube.

E agora, segundo Plettenberg, o Barcelona conseguiu avançar e fechar o negócio com o Hamburgo.

Baza também tem um laço familiar com um dos maiores zagueiros do futebol alemão: ele é primo de Jonathan Tah, jogador da seleção alemã e atual atleta do Bayern Munich.

Apesar de Baza não ter passado dos 16 anos e de ainda ter um longo caminho de desenvolvimento pela frente, o clube catalão já decidiu contratá-lo até 2029.

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