O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, confirma a chegada de José Mourinho, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté

Denzel Dumfries é oficialmente jogador do Real Madrid, segundo anunciou Florentino Pérez. O presidente do clube revelou ainda que José Mourinho e Ibrahima Konaté também se juntarão ao clube espanhol.

“Contratamos Denzel Dumfries”, revelou Pérez no programa de TV Horizonte. “Ele segue Konaté e Mourinho, cujas contratações também já foram finalizadas.”

A chegada de Dumfries não é uma surpresa total. Nos últimos dias, sua transferência do Inter para o Real Madrid já havia ganhado força.

Segundo informações, o Real Madrid está fazendo uso da cláusula de rescisão limitada de 20 milhões de euros prevista no contrato de Dumfries. O holandês deve ser o sucessor de Dani Carvajal, que possivelmente poderá seguir o caminho inverso, após interesse de Milão. Dumfries assina contrato até meados de 2030.

Na quarta-feira, Dumfries já passou pelo exame médico, conforme confirmou o técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, no mesmo dia. Como ele também estava totalmente envolvido nos preparativos para a Copa do Mundo com a seleção holandesa, o exame não ocorreu em Madri, mas sim na Holanda.

Mourinho, que já foi técnico do clube de 2010 a 2013, também virá para o Real Madrid. Seu atual clube, o Benfica, anunciou na quinta-feira que há uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros no contrato do técnico, que será, portanto, acionada pelo clube espanhol.

Por fim, a chegada de Konaté também não é uma grande surpresa. Ele deixa o Liverpool neste verão sem custo de transferência e, segundo Fabrizio Romano, já chegou a um acordo verbal com o Real Madrid esta semana sobre um contrato de quatro anos.