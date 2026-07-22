O presidente do Raja anuncia boas notícias aos adeptos

Jawad Ziyat, presidente do Raja Casablanca, revelou esta quarta-feira boas notícias para os adeptos da equipa marroquina.

Em entrevista exclusiva ao site marroquino "Le360 Sport", que será publicada nas próximas horas, Ziyat falou sobre o arranque de uma nova etapa no projeto de reabilitação do "Complexo Al-Oasis", o reduto dos Águias Verdes.

O presidente da Fortaleza Verde garantiu que o histórico centro de alojamento do Raja voltará a funcionar após anos de paragem, num passo que reflete a vontade da direção de devolver o prestígio a um dos marcos mais importantes do clube verde.

Ziyat explicou que o centro de alojamento contará com cerca de 50 camas e proporcionará condições adequadas para a estadia e formação dos jogadores dos escalões de formação, no âmbito de uma visão que assenta no investimento na formação como pilar essencial para o futuro do clube.

O presidente do Raja confirmou que as obras prosseguem no interior do complexo Al-Oasis e incluem a requalificação dos campos, a modernização das diversas instalações, além da criação de um museu dedicado ao Raja Casablanca que documenta a história e as conquistas do clube e materializa a sua identidade secular e os seus valores.

Ziyat concluiu afirmando que o primeiro objetivo é devolver ao complexo Al-Oasis o seu lugar natural como um dos mais destacados centros de formação e instalações desportivas de Marrocos, e disponibilizar um espaço integrado ao serviço da equipa principal e de todos os escalões etários, em harmonia com o novo projeto desportivo e administrativo do clube.