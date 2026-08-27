Jan-Christian Dreesen, presidente-executivo do Bayern de Munique, comentou o sorteio da equipe na Liga dos Campeões da Europa, realizado nesta quinta-feira em Mônaco, ressaltando a força dos adversários e a dificuldade de alguns confrontos.

Dreesen afirmou, em declarações à imprensa após o sorteio: "Os adversários não são nada fáceis. Temos alguns testes realmente difíceis, entre eles o Atlético de Madrid, que sempre é uma equipe complicada, e o Manchester United fora de casa, no estádio de Old Trafford, diante de uma torcida maravilhosa".

Leia também

Mourinho sobre seu retorno ao Bernabéu: mudei depois de todos esses anos

Celebração oficial egípcia pela parceria histórica com o Barcelona

E prosseguiu: "E em casa, enfrentaremos o Arsenal, campeão da Inglaterra e vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada".

O presidente do clube bávaro acrescentou: "Depois, temos alguns adversários menos conhecidos por nós, como o Viking. Estou ansioso por essa partida e pela viagem à Noruega. Também vamos enfrentar o Bodø/Glimt em casa, uma equipe que causou algumas surpresas na temporada passada. De modo geral, são adversários que respeitamos muito, mas queremos vencê-los".

Por sua vez, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, disse: "Estamos muito ansiosos pela nova temporada da Liga dos Campeões da Europa. Temos alguns jogos fora de casa muito aguardados, contra Atlético de Madrid, Manchester United, Lille e Viking".

Eberl continuou: "Em casa, temos adversários que podemos superar. Mas, entre eles, também está o Arsenal, vice-campeão da temporada passada. Queremos encerrar a fase de liga entre os oito primeiros colocados, esse é o objetivo claro".

Vale lembrar que o gigante bávaro deu adeus à Liga dos Campeões da Europa nas semifinais, na temporada passada, diante do Paris Saint-Germain, campeão do título.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".