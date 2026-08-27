Miguel Ángel Gil Marín, diretor-executivo do Atlético de Madrid, reafirmou a recusa de seu clube em negociar com o Barcelona a transferência do atacante argentino Julián Álvarez, ressaltando que o jogador passa por um momento difícil.

As declarações de Gil Marín ocorreram em meio à continuidade da polêmica em torno do futuro de Álvarez, que manifestou seu desejo de se transferir para o clube catalão, enquanto enfrenta forte oposição por parte da diretoria dos Colchoneros.

Gil Marín afirmou, em declarações à rede "Movistar Plus Deportes", na noite desta quinta-feira, à margem de sua participação na cerimônia do sorteio da Liga dos Campeões da Europa: "Julián Álvarez já está em uma situação ruim, porque há pessoas que se encarregaram de enganá-lo e confundi-lo".

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E acrescentou: "Não vamos negociar com o Barcelona sob nenhuma circunstância. Sentimos repulsa pela falsidade e pela falta de ética".

Marín prosseguiu: "Se ele (Álvarez) não quiser continuar no Atlético, buscaremos um substituto, mas o Barcelona nunca será a opção, nunca".

O Atlético havia emitido um comunicado oficial, mais cedo nesta quinta-feira, no qual afirmou: "Os membros do conselho de administração do Atlético de Madrid manifestaram, por unanimidade, seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez para o Barcelona".

E completou: "Os membros do conselho de administração estão cientes de que o Atlético de Madrid está aberto às negociações habituais no mercado de transferências, mas sempre de maneira ética e profissional, com respeito mútuo entre os dois clubes. E apoiamos totalmente a posição anteriormente anunciada pelo clube de que o Barcelona não cumpriu essas condições e, por isso, não houve e não haverá qualquer negociação com ele sobre a transferência de Julián Álvarez".

O clube da capital acrescentou: "O Atlético de Madrid confia que nosso jogador compreenderá a decisão e se concentrará em trabalhar da melhor forma possível para ajudar o clube a atingir seus objetivos, como já fez nas duas temporadas em que defendeu nossas cores".

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