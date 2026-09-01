O presidente da Federação Espanhola desafia o Marrocos com nova declaração

Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, afirmou que a Espanha deve sediar a partida final da Copa do Mundo de 2030, ressaltando que seu país arca com a maior parte da candidatura conjunta para a organização do torneio, ao lado de Portugal e do Marrocos.

As declarações de Louzán surgem em meio ao empenho do Marrocos para sediar a partida final do Mundial em seu território, com o presidente da Federação Espanhola frisando que a Espanha vai receber o maior número de partidas do torneio.

Louzán disse, durante a conferência anual de segurança da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa): "Queremos que a edição de 2030 seja a melhor Copa do Mundo da história, a qual celebraremos ao lado de Portugal e do Marrocos".

E acrescentou, segundo o que noticiou o jornal "Marca" nesta terça-feira: "A Espanha estará à altura de um evento histórico e oferecerá ao mundo uma Copa do Mundo segura e inesquecível. Vamos sediar a maioria das partidas e representamos 55% do peso da candidatura, e por isso a Espanha é o lugar onde a partida final deve ser disputada".

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O presidente da Federação Espanhola prosseguiu: "Temos a garantia total da segurança e do sucesso dos grandes eventos futebolísticos".

Louzán elogiou a capacidade da Espanha de organizar os principais torneios e eventos do futebol, apoiando-se nos sucessos alcançados pelas seleções espanholas em diferentes competições, além da experiência do país em sediar grandes eventos.

E disse: "A Espanha não é apenas uma grande nação futebolística, mas também um país que oferece as mais altas garantias para esse esporte".

Ele destacou que a Espanha sediou nos últimos anos partidas e grandes eventos sob o guarda-chuva da Uefa, entre eles partidas da Eurocopa de 2020, a final da Liga Europa em Sevilha em 2023 e em Bilbao em 2025, além da final da Liga dos Campeões feminina em Bilbao em 2024, bem como a final da Liga dos Campeões da Europa em 2019 no estádio Metropolitano, em Madri.

E acrescentou que a capital, Madri, voltará a receber a final da Liga dos Campeões da Europa em 2027 no mesmo estádio, considerando que isso representará uma nova oportunidade para a Espanha organizar com sucesso um dos mais importantes eventos esportivos mundiais.

Madri sedia, nos dias 1º e 2 de setembro, a conferência anual de segurança da Uefa, com a participação de mais de 500 representantes de clubes, federações nacionais e especialistas em segurança, além de representantes das 55 federações de futebol membros da União Europeia de Futebol.