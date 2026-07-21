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Hussein Hamdy

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O presidente da Argentina: Fomos vítimas de uma injustiça arbitral... e respeitamos a decisão de Messi

L. Messi
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Celebrações canceladas

Javier Milei, presidente da Argentina, anunciou que os jogadores da seleção decidiram não realizar qualquer celebração após o seu regresso ao país, na sequência da derrota frente à Espanha por um golo sem resposta na final do Campeonato do Mundo.

Milei afirmou, durante uma entrevista à rede LN+, que os jogadores da seleção argentina tiveram a possibilidade de realizar seis celebrações diferentes, mas decidiram não festejar devido à tristeza que lhes causou a derrota na partida final.

O presidente argentino declarou: "Foi dada aos jogadores a opção de realizar seis celebrações diferentes. Mas, claramente, e por causa da tristeza que lhes provocou não conseguirem vencer a partida final, decidiram não realizar qualquer celebração".

Milei tinha oferecido nos últimos dias à seleção da Argentina a possibilidade de celebrar no palácio presidencial "Casa Rosada", sede do poder executivo, caso conquistassem o título, e após a derrota de domingo ofereceu-se para decretar um feriado oficial no país, de modo a que os futebolistas pudessem celebrar o vice-campeonato do Mundo ao lado dos adeptos, algo que, no entanto, acabará por não acontecer.

Questionado sobre a decisão de Lionel Messi e de vários outros jogadores de não regressarem na segunda-feira com o restante da comitiva da seleção argentina, Milei apelou ao "respeito pela decisão tomada pelos jogadores", e falou ainda de Messi em particular, dizendo: "Não creio que este seja um momento em que ele se sinta confortável, e isso também deve ser tido em conta".

E acrescentou: "Creio que temos muito a agradecer a Messi, por todas as coisas maravilhosas que proporcionou dentro de campo. E para nós, que amamos o futebol, não há palavras para o descrever", descrevendo-o ao mesmo tempo como "o melhor jogador de todos os tempos".

Por outro lado, Milei considerou que alcançar o segundo lugar no Campeonato do Mundo representa "uma conquista enorme", elogiando o facto de os jogadores da seleção argentina "terem sempre adotado posturas e agido de forma equilibrada durante o torneio, mesmo nos momentos em que os árbitros tomaram posições incorretas em relação à seleção argentina em alguns jogos, respondendo de forma muito equilibrada e organizada, distinguindo-se sempre por lutar até ao fim".

Milei analisou a derrota da seleção argentina frente à Espanha, afirmando: "Foi uma partida muito difícil para nós no domingo. Ainda assim, a Argentina poderia ter alcançado o empate nos minutos finais, apesar de o desenrolar do jogo não ter sido de todo favorável à Argentina", descrevendo a seleção da Espanha como "um adversário formidável".

Parte dos jogadores da seleção argentina de futebol e elementos da equipa técnica regressaram à Argentina na segunda-feira, sendo recebidos ao som da célebre canção de apoio "Muchachos", tocada pela banda do Regimento de Granadeiros do Exército argentino.

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