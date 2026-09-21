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Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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O posicionamento de Mbappé e Vinícius reflete o colapso do Real Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
K. Mbappe
Vinicius Junior
Espanha

O Real Madrid teve uma atuação apagada no clássico, no gramado do estádio Metropolitano, antes de ficar em desvantagem numérica e depois sofrer dois gols, terminando a partida com a derrota do Merengue por 2 a 1.

Em sua análise, o jornal L'Équipe apontou que o posicionamento de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior na mesma região durante todo o primeiro tempo materializou a má organização de que o time merengue sofreu.

No início da partida, e apesar de algumas hesitações que surgiram ao longo da semana, o técnico José Mourinho optou por não resolver as coisas e escalou Mbappé, Vinícius, além de Bellingham e Arda Güler, todos como titulares no clássico.

Um quarteto ao qual certamente não falta talento, mas que não parece equilibrado nem influente quando o nível da competição se eleva, algo que o primeiro tempo veio confirmar mais uma vez.

A L'Équipe prosseguiu: "Mbappé e Vinícius se posicionaram praticamente na mesma região durante todo o primeiro tempo, em uma cena que revelou claramente o problema coletivo do Real Madrid e a má distribuição das funções dentro do time".

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Em vez de dar a cada jogador o espaço necessário para se movimentar e aproveitar seus pontos fortes, a dupla pareceu sobreposta em suas movimentações, o que limitou a eficácia ofensiva do Real Madrid e voltou a mostrar a ausência de equilíbrio do time quando enfrenta um adversário capaz de pressionar e elevar o grau de dificuldade.

Assim, o posicionamento idêntico de Mbappé e Vinícius materializou um problema mais amplo do que a simples movimentação de jogadores no campo, já que refletiu o estado de organização pouco clara de que o Real Madrid sofre, em um momento em que o time precisava de ideias mais claras e de uma melhor distribuição das funções para impor seu estilo à partida.

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