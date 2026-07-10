O português Pedro Gonçalves é o novo técnico do Exército Real

O Exército Real Marroquino anunciou oficialmente a contratação do técnico português Pedro Gonçalves para assumir a direção técnica da equipe principal, com um contrato de duas temporadas, sucedendo seu compatriota Alexandre Santos.

Gonçalves chega ao Exército Real após uma trajetória diversificada como técnico no continente africano, que começou com vários anos de trabalho na academia do Sporting de Lisboa, em Portugal, antes de assumir a direção da academia do 1º de Agosto, de Angola, e, posteriormente, alcançar sucessos notáveis com as seleções de base de Angola.

O técnico português comandou a seleção angolana sub-17, antes de assumir o comando da seleção juvenil sub-20, onde contribuiu para escrever uma página marcante na história do futebol angolano por meio dos resultados alcançados com as seleções nacionais.

Ele também teve uma passagem pelo Yang Africans, da Tanzânia, e, apesar de ter deixado o clube antes do fim da última temporada, contribuiu para a conquista do título do campeonato tanzaniano, além da vitória na Mapinduzi Cup.

Gonsalves inicia agora um novo desafio com um dos maiores clubes do Marrocos e da África, já que o Exército Real possui um histórico repleto de conquistas, incluindo um título da Liga dos Campeões da África, 13 campeonatos da Liga Marroquina e 12 títulos da Copa do Trono.

A importância dessa mudança não se limita apenas ao prestígio histórico do clube, mas se estende também ao ambiente futebolístico em que ele atua, já que o Marrocos é uma das principais potências do futebol no continente africano, graças aos grandes investimentos que o setor do futebol recebeu nos últimos anos, além dos preparativos contínuos para sediar a Copa do Mundo de 2030 em parceria com a Espanha e Portugal.

Vale lembrar que o Exército Real terminou a última temporada do Campeonato Marroquino na quarta colocação, com 55 pontos, enquanto o Marrocos de Fez conquistou o título.