O Paris Saint-Germain se prepara para apresentar uma proposta oficial ao Barcelona nos próximos dias visando à contratação do atacante espanhol Ferran Torres, em uma negociação que o clube parisiense busca concretizar entre o fim desta semana e o início da próxima, para evitar o retorno do jogador aos treinos do time catalão, o que poderia colocar a operação em risco.

O jornalista Matteo Moretto revelou, segundo o jornal catalão "Sport", que o Paris Saint-Germain fez progressos notáveis nas negociações com o jogador desde o contato inicial durante a Copa do Mundo, quando Ferran aceitou ouvir a proposta do clube parisiense, afirmando que a equipe francesa está confiante em sua capacidade de chegar a um acordo bem-sucedido, apesar de o jogador ainda não ter dado seu aval definitivo.

Proposta financeira à espera da resposta de Ferran

O jornal indicou que Ferran Torres já tem uma proposta financeira do Paris e deve responder nos próximos dias para dar início aos trâmites oficiais, já que o clube parisiense acredita que tudo será resolvido em breve.

O clube francês se esforça para fechar a negociação rapidamente, não por causa da concorrência de outros times, apesar do interesse que o jogador desperta na Premier League, mas sim para evitar colocá-lo sob pressão após sua reintegração ao sistema de treinos do Barcelona com o início da nova temporada.

Barcelona exige esclarecimento da situação

Até o momento, não houve qualquer contato oficial entre os dois clubes, e os agentes do jogador não informaram o Barcelona sobre nenhum desdobramento, enquanto o clube catalão acompanha tudo o que é publicado na imprensa a respeito do futuro de seu atacante.

Há descontentamento dentro dos bastidores do clube catalão com as recentes declarações de Ferran e com a forma como sua possível saída vem sendo conduzida, já que o Barcelona exige um esclarecimento da situação e, caso haja uma proposta concreta, ela deve ser específica e detalhada para que se possa tomar uma decisão definitiva sobre sua saída ou permanência.

Aumentam as vozes dentro do clube catalão favoráveis à permanência de Ferran Torres, especialmente diante da ausência de uma proposta oficial até este momento.

Decisão decisiva após o retorno dos Estados Unidos

Ferran Torres está atualmente nos Estados Unidos para participar de eventos promocionais, e pode tomar sua decisão definitiva assim que retornar à Espanha nos próximos dias.

Em Paris, entende-se que o jogador está no caminho certo rumo à transferência, enquanto o Barcelona seguirá com seu plano alternativo, apresentando-lhe uma proposta de renovação de contrato com congelamento de seu salário a partir do próximo mês de setembro.

Se Ferran aceitar a proposta, permanecerá no elenco do time catalão; mas, se recusar, o Barcelona tentará colocá-lo no mercado de transferências, e o interesse do Paris Saint-Germain pode facilitar as coisas, mas é o atacante quem deve dar o próximo passo.

Barcelona pede 55 milhões de euros

Nenhum valor oficial foi apresentado até agora entre os dois clubes, porque o jogador não deu seu aval definitivo para a saída, mas o que o Barcelona assegura é seu desejo de receber no mínimo 55 milhões de euros por Ferran Torres, o mesmo valor que o clube catalão investiu na sua contratação junto ao Manchester City.

Apesar de restar apenas um ano de contrato do jogador, o Barcelona entende que os atacantes gozam de grande valorização no mercado de transferências, o que justifica a exigência dessa quantia.