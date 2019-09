O pior Barcelona em anos: jornal lista números de um time em crise

Há 25 anos o clube não era tão instável no Campeonato Espanhol

O início de temporada do é preocupante. Há 25 anos o clube não era tão instável no Campeonato Espanhol, ainda mais após conquistar oito títulos na última década.

Em cinco jogos, o Barcelona venceu dois jogos, empatou um e perdeu outros dois. Além disso, o time marcou 12 gols e sofreu 9, quase uma média de dois tentos levados por jogo. Segundo o jornal Marca, a última vez que isso aconteceu no clube foi na temporada 1994-95.

Para se ter uma ideia, nas últimas duas La Ligas, vencidas pelo próprio Barcelona, o clube tinha 13 pontos e cinco gols sofridos em 2018-19, e 15 pontos e 2 gols sofridos na temporada 2017-18.



Se a defesa não vai bem, no ataque a história também não é muito diferente. Ainda que seja o time com mais gols marcados até o momento (12), o Barcelona deixou alguns jogos com apenas um chute certo a gol.

Vale destacar que o Barcelona ainda não contou com Lionel Messi como titular em nenhum dos jogos disputados na temporada. Entretanto, outro ponto preocupante é justamente a "Messidependência" que parece estar longe do fim no time culé.

Na próxima rodada da , o Barcelona recebe o , na terça-feira (24), às 16h (de Brasília).