O pesadelo da estreia: Casemiro comete erro duplo e choca Messi

O brasileiro Casemiro viveu uma estreia catastrófica em seu próprio estádio pelo Inter Miami, depois de entregar a posse de bola ao adversário e, poucos instantes depois, marcar contra a própria meta.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", o ex-meio-campista do Manchester United, de 34 anos, havia se juntado ao time de Lionel Messi apenas na semana passada, como jogador livre após sua saída de Old Trafford.

Sua primeira participação veio poucos dias após sua chegada, quando disputou os 90 minutos completos na vitória por 1 a 0 sobre o Montreal.

Mas sua estreia no estádio de seu time diante do Columbus Crew teve um início catastrófico, com apenas 33 minutos de jogo.

O Inter Miami vencia por 1 a 0, graças a um gol de Luis Suárez, quando Casemiro perdeu a bola de forma incompreensível e sem qualquer pressão do adversário.

Em seguida, um cruzamento forte foi lançado para dentro da grande área, e o jogador brasileiro desviou por engano para o fundo das redes de seu próprio time.

Casemiro pareceu bastante frustrado após aquele momento que preferiria esquecer, enquanto seu novo companheiro Messi não ficou nada feliz com a cena.

As lentes das câmeras flagraram o astro argentino de cara fechada no banco de reservas após a atrapalhada vergonhosa de Casemiro.

Os torcedores não acreditaram que a primeira partida de Casemiro no estádio de seu time tivesse corrido tão mal, e comentaram aquele momento pela plataforma "X".

Um deles disse: "Vocês perguntam como o Casemiro está se saindo na Major League Soccer... bem, ele entregou a bola ao adversário sem qualquer pressão, abrindo espaço para um contra-ataque, e depois finalizou o próprio contra-ataque com um gol contra. E o rosto dele dizia tudo".

Outro acrescentou: "O cara está se arrependendo da decisão depois de perceber que deveria ter ficado no Manchester United".

Um terceiro escreveu: "Ele não é mais o que era. Como é possível que seu primeiro gol seja um gol contra?".

E um quarto comentou: "Os fantasmas do Manchester United te perseguem para onde você for".